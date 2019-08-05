ING Türkiye'den ilk yarıda 1,2 milyar TL kâr

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye'nin, yılın ilk yarısında konsolide vergi öncesi kârı 1,2 milyar TL oldu.

ING Türkiye, 2019 yılı ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında 41,7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 50,6 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye kaynak sağlarken, bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,7'ye ulaştı.

İkinci çeyrekte özkaynakları 8,3 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 23,7 olarak gerçekleşen ING Türkiye, yılın ilk yarısında ekonomiye 41,7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 50,6 milyar TL’lik kredi desteği sağladı.

Banka’nın mevduat hacmi ise 36 milyar TL oldu.

ING Türkiye'nin yılın ilk yarısında konsolide vergi öncesi kârı ise 1,2 milyar TL oldu.

- "Pazarı değiştiren ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, dijital bankacılık stratejisiyle yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye ekonomisine sağlanan kaynaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.