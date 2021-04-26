Ingenuity, Mars'ın havadan ilk renkli fotoğrafını çekti

Ingenuity, Mars kaşifi Perseverance ile birlikte Mars'a gönderilmişti. Uçan bir araç olan ve 'Mars helikopteri' olarak adlandırılan Ingenuity, geçtiğimiz günlerde ise ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Böylece Dünya dışındabir gezegende ilk kez uçan bir araç kullanılmıştı. NASA şimdi ise Ingenuity'nin yaptıkları hakkında önemli bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Mars'ın havadan çekilen ilk renkli fotoğraflarından oluştu.

İŞTE MARS'IN KUŞ BAKIŞI GÖRÜNTÜLERİ

Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen'in havadan çekilen fotoğraflarını Dünya'ya yolladı.

Böylece Mars'a kuş bakışı göz atmamızı sağladı.

Fotoğraflarda ise Mars'ın kurak ve kızıl yüzeyi ile birlikte, Perseverance'ın tekerlek izleri ve Ingenuity'nin gölgesi var.

İLK RENKLİ FOTOĞRAFI GÖNDERMİŞTİ

Uçuşu birkaç kez ertelenen Ingenuity geçtiğimiz günlerde ise Mars'ta çektiği ilk fotoğrafı paylaşmıştı. Bu fotoğrafta, Mars'ın yüzeyi oldukça yakından görülebiliyordu.

