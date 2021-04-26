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Ingenuity, Mars'ın havadan ilk renkli fotoğrafını çekti

26.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın Kızıl Gezegen'de uçuş yapan Ingenuity helikopterinden yeni görüntüler geldi. Ingenuity bu kez Mars'ın havadan çekilmiş ilk renkli fotoğraflarını Dünya'ya yolladı. Fotoğraflar oldukça dikkat çekici.

Ingenuity, Mars'ın havadan ilk renkli fotoğrafını çekti

Ingenuity, Mars kaşifi Perseverance ile birlikte Mars'a gönderilmişti. Uçan bir araç olan ve 'Mars helikopteri' olarak adlandırılan Ingenuity, geçtiğimiz günlerde ise ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Böylece Dünya dışındabir gezegende ilk kez uçan bir araç kullanılmıştı. NASA şimdi ise Ingenuity'nin yaptıkları hakkında önemli bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Mars'ın havadan çekilen ilk renkli fotoğraflarından oluştu.

İŞTE MARS'IN KUŞ BAKIŞI GÖRÜNTÜLERİ

Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen'in havadan çekilen fotoğraflarını Dünya'ya yolladı.

Ingenuity renkli fotoğraf-1

Böylece Mars'a kuş bakışı göz atmamızı sağladı.

Ingenuity renkli fotoğraf-2

Fotoğraflarda ise Mars'ın kurak ve kızıl yüzeyi ile birlikte, Perseverance'ın tekerlek izleri ve Ingenuity'nin gölgesi var.

Ingenuity renkli fotoğraf-3

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İLK RENKLİ FOTOĞRAFI GÖNDERMİŞTİ

Uçuşu birkaç kez ertelenen Ingenuity geçtiğimiz günlerde ise Mars'ta çektiği ilk fotoğrafı paylaşmıştı. Bu fotoğrafta, Mars'ın yüzeyi oldukça yakından görülebiliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Perseverance
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