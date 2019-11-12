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İngiliz ajan James Le Mesurier’in düştüğü binanın çatısında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:01 | Son Güncelleme

Karaköy’de cansız bedeni bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, Mesurier’in düştüğü ofisin çatısında inceleme yaptı.

Karaköy’de cansız bedeni bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, Mesurier’in düştüğü ofisin çatısında inceleme yaptı. Dün sabah saatlerinde İstanbul Karaköy’de ölü bulunan ve İngiliz ajan olduğu ortaya çıkan James Gustaf Edward Le Mesurier’ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, saat 16.30 sıralarında polis ekipleri yeniden olay yerine geldi. Ekipler bir süre çevredeki esnaflarla konuştuktan sonra Le Mesurier’in düştüğü ofisin yanındaki kafeteryaya girdi. Buradan çatıya çıkan ekipler, merdiven yardımıyla ofisin çatısına çıktı. Ekiplerin çatıya Le Mesurier’in yatak odasının balkonundaki 1 metrelik çıkıntıdan düşüp düşmediğinin incelemek için çıktığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat çatıda inceleme yapan polis, ardından olay yerinden ayrıldı.

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