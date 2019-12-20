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İngiliz Ajanın Karaköy’deki evi 39 gündür mühürlü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ajanın Karaköy’deki evi halen mühürlü tutuluyor.Eski İngiliz İstihbarat Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’taki evinin önünde ölü bulunmuş, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ajanın Karaköy’deki evi halen mühürlü tutuluyor.
Eski İngiliz İstihbarat Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’taki evinin önünde ölü bulunmuş, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayla birlikte evdeki detaylı incelemelerin ardından binanın kapısı mühürlenmiş, çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmüştü.

Evin kapısı mühürlü, esnafın gergin bekleyişi sürüyor
Olayın ardından geçen 39 günün ardından eski İngiliz Ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in önünde ölü bulunduğu evin kapısının hala mühürlü olduğu görüldü. James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta ve çevresinde işletme sahibi olan esnaflar her gün yürüdükleri, müşterilerini ağırladıkları sokakta meydana gelen olayın herkesi etkilediğini bir gerginlik havası oluşturduğunu belirtiyor.

“Sürekli kullandığımız bir yoldu, tedirgin olduk”
Çevredeki bir iş yerinde çalışan ve olayın meydana geldiği gün o sokaktan geçtiğini belirten Cengiz Palandöken isimli vatandaş, sürekli kullandıkları bu yolda böyle bir olayın meydana gelmiş olmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, “Olayı, sabah işe gelirken görmüştüm. Geldiğimde bu sokağın Olay yeri inceleme ekiplerince kapatıldığını ve yerde bir cesedin olduğunu gördüm. Ben de buralarda çalışıyorum. Bu yol sürekli kullandığımız bir yol, tabii bir kaygı duyduk önce, kimdir necidir diye kendi aramızda konuştuk. Birkaç gün sonra da etraftan ve haberlerden ölen kişinin İngiliz ajanı olduğunu anlamış olduk. Bu olay tuhafımıza gitti, yanı başımızda, her zaman gidip geldiğimiz yolda böyle bir kişinin olduğunu duyunca kaygı duyduk” ifadelerini kullandı.

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