İngiliz ajanın ölümüne ilişkin başsavcılıktan açıklama

Karaköy’de ölü bulunan İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı.

Karaköy’de ölü bulunan İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, “11 Kasım 2019 tarihinde sabah saat 05.30 sıralarında James Gustaf Edward Le Mesurier’in İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Hamam sokak girişinde ölü olarak bulunduğunun bildirildiği”ne ilişkin ifadelere yer verildi.

Savcılıkça yapılan açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal etmiş ve gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. Hemen akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerine giderek soruşturma işlemlerine başlanmış ve kesin ölüm sebebinin tespiti için ölen şahsın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na naklini sağlamıştır. Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır” belirtildi.

