İngiliz ana muhalefetinden Filistin'i tanıma sözü

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, iktidara gelmeleri halinde Filistin devletini tanıyacaklarını söyledi.
Partinin Liverpool'daki sonbahar kongresinde konuşan Corbyn, İşçi Partisinin "güvenlik içindeki bir İsrail'den ve Filistin devletinden yana" olduğunu belirterek, "İktidara gelir gelmez Filistin devletini tanıyacağız." dedi.
İşçi Partisinin İsrail ordusunun Filistinli sivillere ateş açmasını ve İsrail'in kabul ettiği ulus devlet yasasını kınama konusunda tek vücut olduğunu kaydeden Corbyn, "Devam eden işgal, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistinli çocukların hapsedilmesi bir zulümdür." ifadelerini kullandı.
Kongrede dün de partililer Filistin bayrakları açmıştı. Kürsüde Filistin'le ilgili konuşan bir delege, kendisine süresinin bittiğinin söylenmesi üzerine kongre yönetimine tepki göstererek, "Sürem bitmedi. Filistin halkı için konuşuyorum. Kürsüden indirmek istiyorsanız güvenliği çağırın, hatta bir ordu çağırın." demişti.
Corbyn, 2015'te liderliğe geldiğinden bu yana Filistin'e verdiği destekten ötürü "Yahudi düşmanlığı" ile suçlanıyor.
Corbyn, geçen yıl yapılan erken genel seçimde anketlerin aksi yöndeki tahminlerine karşın partisinin oyunu yüzde 40'a çıkarmıştı.
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