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İngiliz anahtarına sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da musluk tamir etmeye çalışan Ramazan Sert'in, İngiliz anahtarına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Sert, öğle saatlerinde evinde arıza yapan musluğu tamir etmek istedi.

İngiliz anahtarına sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da musluk tamir etmeye çalışan Ramazan Sert'in, İngiliz anahtarına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Sert, öğle saatlerinde evinde arıza yapan musluğu tamir etmek istedi. Ancak Sert'in parmağı musluğu sökmek için kullandığı İngiliz anahtarına sıkıştı.
Bir süre parmağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan Sert, başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye erleri, Sert'in parmağını sıkıştığı anahtardan kurtardı. Ramazan Sert, kendisine yardımcı olan itfaiye erlerine teşekkür etti.

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İngiliz anahtarına sıkışan parmağını itfaiye kurtardıİngiliz anahtarına sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

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