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İngiliz arlamentosunda hareketli dakikalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 23:53 | Son Güncelleme

İngiltere’de parlamentonç, askıya alınma kararının ardından toplandı.Hareketli tartışmaların yaşandığı oturumda yaklaşık 10 yıldır Avam Kamarası Başkanlığı görevini yürüten John Bercow istifa kararını duyurdu.İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 14 Ekim tarihine kadar tatil etmesiyle birlikte bugün son kez milletvekilleri bir araya geldiler.Gerçekleştirilen oturumda Boris Johson’ın almış olduğu karar tartışılırken, İşçi partisi sekreteri Keir Starmer ‘’Parlemento ve Başbakanlık arasında güven duygusunun her geçen gün daha da zayıfladığını’’ belirtti.Hükümet Belgelernini 302 oya karşı 311 oyşa yayınlanması kararı verildiİngiliz Parlementosunda gerçekleştirilen en önemli gündemlerden bir tanesi olan Brexit anlaşmasının dökümanlarının paylaşılması konusunda oylamaya gidildi.

İngiltere’de parlamentonç, askıya alınma kararının ardından toplandı.Hareketli tartışmaların yaşandığı oturumda yaklaşık 10 yıldır Avam Kamarası Başkanlığı görevini yürüten John Bercow istifa kararını duyurdu.
İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 14 Ekim tarihine kadar tatil etmesiyle birlikte bugün son kez milletvekilleri bir araya geldiler.
Gerçekleştirilen oturumda Boris Johson’ın almış olduğu karar tartışılırken, İşçi partisi sekreteri Keir Starmer ‘’Parlemento ve Başbakanlık arasında güven duygusunun her geçen gün daha da zayıfladığını’’ belirtti.
Hükümet Belgelernini 302 oya karşı 311 oyşa yayınlanması kararı verildi
İngiliz Parlementosunda gerçekleştirilen en önemli gündemlerden bir tanesi olan Brexit anlaşmasının dökümanlarının paylaşılması konusunda oylamaya gidildi. Kapalı olarak gerçekleştirilen oylama da 311 oya karşı 302 oy ile Brexit anlaşmasının belgelerinin paylaşılmasına karar verildi.
Dominic Raab ‘’ Başbakan , bu hükümet bir anlaşma gerçekleştirmek istiyor’’
Dışişleri Sekreri Dominic Raab parlementoda gerçekleştirdiği konuşmada, "Yaşanan tartışmalara rağmen Başbakan Johson Avrupa Birliği ile anlaşmak üzere görüşmeleri sürdürecektir. Tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşma olmadan olduğu takdir de çok daha iyi olacaktır" açıklamalarında bulundu.
Avam Kamarası Başkanı istifa etti
Yaklaşık 10 yıldır Avam Kamarası Başkanlığı görevinde bulunan John Bercow milletvekillerinden öncce bir açıklama yaparak bir erken seçim kararı alınırsa, 31 Ekim tarihine kadar istifasını sunacağını Parlementodaki milletvekilleri ile paylaştı.
Bercow yaptığı konuşmada ise ‘’ 2017 seçimleri sırasında eşime ve çocuklarıma söz vermiştim. Önümüzdeki seçimler benim son yılım olacak diye. Alınacak erken seçim kararı ile birlikte, seçim çalışmaları başlamadan önce istifa edeceğimi sizlerin onurunda bildiririm.’’ açklamalarında bulundu.

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