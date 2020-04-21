İngiliz askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

AIRBUS A400M tipi askeri kargo u\u00e7a\u011f\u0131 \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019nda park yerinde bekliyor. Sa\u011fl\u0131k malzemelerinin y\u00fcklenmesinin ard\u0131ndan u\u00e7ak, \u0130ngiltere\u2019ye gitmek i\u00e7in havalanacak.\n\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Ruslar payla\u015ft\u0131, internet y\u0131k\u0131ld\u0131!Koronavir\u00fcs kabusu b\u00fcy\u00fcyor! 2,5 milyonu a\u015ft\u0131Koronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in ellerinizi s\u0131cak suyla y\u0131kamay\u0131n