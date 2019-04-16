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İngiliz Bakan Alan Duncan Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 22:40 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında Mirziyoyev, son yıllarda Özbekistan ile İngiltere arasındaki çok yönlü işbirliğinin hızla gelişmekte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Duncan da İngiltere Başbakanı Theresa May’in selam ve iyi dileklerini Mirziyoyev’e ileterek, Özbekistan’da kamu yönetiminin tüm alanları ve ekonominin tüm sektörlerini kapsayan geniş kapsamlı reformlar ve değişimlerin iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğinin pekişmesine hizmet ettiğini vurguladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi diyalog ve parlamentolararası ilişkilerin aktif olarak gelişmekte olduğu kaydedilirken, 2018'de iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin son 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştığı aktarıldı. Görüşmede, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi, İngiltere’nin doğrudan yatırımlarıyla çağdaş teknoloji ve deneyimlerinden istifade ederek, ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel önem taşıyan güncel meseleler, Orta Asya’da iyi komşuluk ve ortaklık ilişkilerinin pekiştirilmesi, Afganistan’daki sorunun barışçıl yolla çözülmesi ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunan taraflar, Özbekistan ve İngiltere’nin karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğini daha da pekiştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Duncan, Özbekistan’daki temasları kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

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ingiltere İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan Özbekistan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

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