İngiliz Bakan Burt Tahran'a gitti

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ancak bu ülkeyi balistik füze programı ve bölgedeki “istikrarı bozucu eylemleri” nedeniyle eleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Resmi ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'a hareketinden önce basına açıklamalarda bulunan Burt, “İran’ın İngiltere ve dünya ile ilişkisi açısından kritik bir zamandayız.” dedi.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ancak İngiltere’nin Avrupalı ve uluslararası ortakları ile bu anlaşmaya destek vermeyi sürdürdüğünü belirten Burt, “İran anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece biz bölgede güvenli bir gelecek için en iyi yol olarak gördüğümüz bu anlaşmaya bağlı kalacağız. İngiltere’nin nükleer anlaşmaya verdiği destek, İran’ı anlaşamadığımız konularda eleştirmemize engel değil. Ziyaretim sırasında İran’ın balistik füze programının ve bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerinin ele alınması gerekli.” diye konuştu.