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İngiliz Bakan Burt Tahran'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt: - "İran anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece biz bölgede güvenli bir gelecek için en iyi yol olarak gördüğümüz bu anlaşmaya bağlı kalacağız" - "İran’ın balistik füze programının ve bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerinin ele alınması gerekli"

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ancak bu ülkeyi balistik füze programı ve bölgedeki “istikrarı bozucu eylemleri” nedeniyle eleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Resmi ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'a hareketinden önce basına açıklamalarda bulunan Burt, “İran’ın İngiltere ve dünya ile ilişkisi açısından kritik bir zamandayız.” dedi.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ancak İngiltere’nin Avrupalı ve uluslararası ortakları ile bu anlaşmaya destek vermeyi sürdürdüğünü belirten Burt, “İran anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece biz bölgede güvenli bir gelecek için en iyi yol olarak gördüğümüz bu anlaşmaya bağlı kalacağız. İngiltere’nin nükleer anlaşmaya verdiği destek, İran’ı anlaşamadığımız konularda eleştirmemize engel değil. Ziyaretim sırasında İran’ın balistik füze programının ve bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerinin ele alınması gerekli.” diye konuştu.

Burt, 2 gün sürecek Tahran temaslarında, İran’da tutuklu çifte vatandaşlık sahibi İngilizlerin durumunu da gündeme getireceğini kaydetti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekerek, Tahran'a tek taraflı yaptırımları 7 Ağustos'ta devreye sokmuştu. Anlaşmanın Avrupalı paydaşları İngiltere, Fransa ve Almanya anlaşmaya bağlılıklarını açıklamıştı.

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Alistair Burt ingiltere İRAN nükleer anlaşma Tahran

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