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İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Duncan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına ilişkin, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır." dedi.

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Türkiye'ye gelerek takdir toplayan İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışında, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Burası dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır." dedi.

TÜRKİYE'Yİ YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Duncan, Türkiye Cumhuriyeti 95. yaşını kutlarken düzenlenen İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılmadan önce Gazetecilerin sorularını yanıtladı.İstanbul Yeni Havalimanı'nın büyüklüğüne vurgu yapan İngiliz bakan, "Çok büyük bir havalimanı, 6 pisti var. Biz en büyük havalimanlarımıza bile 3'ncü pisti tartışıyoruz. Burası dünyanın kalbinin attı yer olacak. Bu da bir ülkeyi çok önemli bir pozisyona taşır. Bu havalimanı Türkiye'nin bölgede çok öncü bir ülke olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE DURUŞUNA SAYGI DIYULMALI"

İngiliz Bakan, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerine yönelik harekatına ilişkin ise, "Türkiye'nin duruşuna, pozisyonuna saygı duyulmalı. 4'lü zirve de gerçekleşti hafta sonu. Çok önemli İlerlemeler kaydedildi. Türkiye kendi güvenliğini korumak için her türlü hakka sahiptir." dedi.

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istanbul havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı ingiltere Sir Alan Duncan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yeni havalimanına karşıyım.çünkü düşmanların gözü üzerimizde olucak.Sayın kılıçdaroğlu iktidarında bu havalimanı kapatılacak,Atatürk havalimanı tekrar hizmete alınacak.kahrolsunfaşizm.
ingilizler bizi övüyorsa tamamdır demekki yolumuz yanlış ingilizlerin yolu
ayıdan olur ingilizden dost olmaz
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