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İngiliz Bakan Duncan, yeni havalimanının açılışına katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İstanbul'daki yeni havalimanının açılışında yer alacak

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışına katılacağı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Duncan'ın İstanbul'daki yeni havalimanının açılışına katılacağı belirtildi.

Yeni havalimanının İstanbul'un dünyanın öncü transit merkezlerinden biri olma rolüne katkıda bulunacağının altı çizildi.

Bakan Duncan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi ise açıklamada, "Bu gerçekten Türkiye için tarihi bir an. Cumhuriyet gününü yeni bir havalimanının açılışıyla aynı anda kutlamak… Birleşik Krallığı İstanbul'da temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Türkiye her zaman Birleşik Krallığın yakın bir müttefiki ve dostu olmuştur ve olmaya devam edecektir." ifadeleriyle yer aldı.

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