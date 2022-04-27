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İngiliz Bakan'ın açıklaması yankı uyandırdı! Rusya'dan jet yanıt... Açık açık tehdit ettiler: Vururuz

27.04.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamaları yankıları sürerken, Moskova'dan çok sert açıklama geldi. Heappey'in, Ukrayna'nın, Rus askeri hedeflerine saldırmak için Batı silahlarını kullanmasının "tamamen meşru" olduğu yönündeki açıklamalarına jet yanıt veren Kremlin, sorumluları "vurmakla" tehdit etti.

İngiliz Bakan'ın açıklaması yankı uyandırdı! Rusya'dan jet yanıt... Açık açık tehdit ettiler: Vururuz

İngiliz Bakan James Heappey'in, "Ukrayna'nın Rusya'yı bombalamasını destekledikleri" yönündeki açıklaması Kremlin'de sert tepkiye yol açtı. Savaşın ilk gününden bu yana Rusya ile NATO gerilimi tırmanırken, İngiltere'den gelen açıklama gerilimi daha da artırdı.

Moskova, Batı'yı, Kiev'e silah sevkiyatı yaparak savaşı uzatmakla suçladı. Açıklamada ayrıca, NATO ülkelerinin askeri hedeflerinin vurulabileceği belirtildi...

İNGİLİZ BAKAN, "TAMAMEN MEŞRU" DEMİŞTİ

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Ukrayna'nın, Rus askeri hedeflerine saldırmak için Batı silahlarını kullanmasının "tamamen meşru" olduğunu ifade etmişti.

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ZAHAROVA TEPKİ GÖSTERDİ: NATO ÜLKELERİNİ VURURUZ

Haberglobal'in aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bu açıklamaya tepki göstererek, Rusya'nın Ukrayna'ya silah gönderen İngiltere ve diğer NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabileceğini belirtti. Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönen Batılı diplomatların da bombalarla hedef alınabileceğini ifade etti.

"SORUMLU ÜLKELEDEN BİRİ İNGİLTERE"

Zaharova, “Askeri sevkiyat lojistiğini kesmek için Rusya da Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir. Bu durum Ukrayna'da ölüme ve kan dökülmesine yol açıyor. Anladığım kadarıyla bundan sorumlu ülkelerden biri de İngiltere” ifadelerini kullandı.

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"BATILI YETKİLİLER OLSA DA VURURUZ"

Rusya Savunma Bakanlığı da Heappey'in sözlerini provokasyon olarak niteledi ve Kiev'deki Batılı diplomatları vurabileceği tehdidinde bulundu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da dünkü açıklamasında “İngiltere'nin Kiev'i bu tür eylemler için provoke etmesi halinde buna orantılı şekilde yanıt vereceğimizi vurgulamak isterim” dedi.

Peskov, “Batılı ülkelerden danışmanların varlığı Kiev'deki karar merkezlerini uzun menzilli silahlarla vurmamız konusunda bir sorun oluşturmaz” diye konuştu.

Rusya'nın askerlerini Ukrayna'nın doğusuna yığarak başkent Kiev ve çevresinden çekmesinin ardından İngiltere dahil birçok ülke diplomatlarını Kiev'e geri göndereceğini açıklamıştı.

“BATI, SAVAŞA DAHA FAZLA DAHİL OLUYOR”

Öte yandan Heappey'in açıklaması İngiltere'de de tartışma yarattı. Parlamentoya bağlı Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, The Times gazetesine yaptığı açıklamada, bakanın açıklamasının Rusya'nın Ukrayna dışında Batılı ülkelere ait askeri hedefleri ve özellikle Polonya'yı vurmasına yol açabileceğini söyledi. Ellwood, Batı'nın giderek Ukrayna'daki savaşa daha fazla dahil olduğunu belirtti.

Rusya bugüne kadar birçok defa Batılı ülkelerden Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatını meşru hedef olarak gördüğünü bildirmişti.

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