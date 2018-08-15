İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt , Avrupa Birliği’nin ( AB) tutum değiştirmemesi halinde İngiltere 'nin AB 'den ayrılması ( Brexit) konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Üç günlük Avrupa turu kapsamında bugün Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye giden Hunt, burada Finlandiyalı mevkidaşı Timo Soini ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Hunt, "Anlaşmasız bir Brexit riski son dönemde arttı. Bir anlaşmaya varacağımız konusunda mutlak garanti yok." dedi.

'DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR'

"AB Komisyonunun yaklaşımında bir değişiklik görmeye ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Hunt, "Herkesin kaotik bir 'anlaşmasız Brexit' ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.

İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için elinden geleni yaptığını belirten Hunt, "Bu hiç kimsenin istediği bir şey değil ve ümit ediyorum bundan kaçınmanın bir yolunu bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

Hunt, Avrupa turu kapsamında Finlandiya’nın ardından Letonya, Danimarka ve Hollanda’ya geçerek bu ülkelerdeki mevkidaşları ile görüşecek.