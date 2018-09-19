İngiliz bakandan İdlib mutabakatına övgü

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, Türkiye ile Rusya'nın İdlib konusunda vardığı mutabakatı "cesaret verici" diye nitelendirdi.

Burt, bugün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile bir araya geldiğini belirtti.

Türkiye ile İngiltere'nin iki eski ve önemli dost ülke olduğunu vurgulayan Burt, "Türk hükümetindeki ortaklarımıza Suriye göçmen krizinin idaresinde oynadıkları öncü rolden dolayı İngiltere'nin teşekkürlerini sunmaktan memnuniyet duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Burt, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatına ilişkin ise "Türkiye ve Rusya arasında bu hafta varılan ve Suriye rejimi ve müttefikleri kaynaklı askeri bir saldırıdan kaçınılmasına yönelik anlaşma cesaret verici." ifadesini kullandı.

Bakan Burt, mutabakatın, uluslararası insani hukuka uygun olarak uygulanması halinde insani bir felaketten kaçınmaya yardımcı olacağını kaydetti.