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İngiliz bakandan Kaşıkçı yalanlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: -"(Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Bu saldırı hakkında bilgim yoktu. Olup bitenler başkalarını olduğu kadar bizi de şoke etti"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili planlarına dair ön bilgisi olmadığını söyledi.

İngiliz parlamentosunda konuşan Hunt, İngiliz istihbarat servislerinin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkosolosluğunda öldürülen gazeteci Kaşıkçı ile ilgili planları bildiğine dair İngiliz basınında yer alan iddiaları yalanladı.

Parlamentoda milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Hunt, "Çok açık nedenlerden dolayı bir dışişleri bakanının veya herhangi bir bakanın istihbarat konularında yorum yapması mümkün değil. Ancak bu saldırı hakkında bilgim yoktu. Olup bitenler başkalarını olduğu kadar bizi de şoke etti.” diye konuştu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ise "İstihbarat meselelerini tartışamamanın arkasına saklanmak işe yaramaz. Dışişleri Bakanı bu konuda bilgisi olmadığını söylüyor. Peki istihbarat servisleri biliyor muydu? Bakan, bunları sordu mu?” ifadelerini kullandı.

İngiliz istihbaratının Kaşıkçı ile ilgili bilgisi bulunduğu iddiasının son derece ciddi olduğunu belirten Thornberry, şunları kaydetti:

"Eylül başında bildirilmiş, Suudilerin Kaşıkçı'yı kaçırmaya yönelik planlarından haberdar olan istihbarat servisleri var. 1 Ekim'de bu amaçla İstanbul'a bir Suudi ekibinin yollandığını da biliyorlar."

Sunday Express gazetesi, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın Yemen'de kimyasal silah kullandığını açıklamaya hazırlandığını ve İngiliz istihbaratının da Suudilerin Kaşıkçı'yı kaçırmaya yönelik bir plan yaptığından eylül ayı başında haberdar olduğunu ileri sürmüştü.

Gazete, adını açıklamadığı bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın kaçırılması emrini Suudi "Kraliyet çevresinin bir üyesinin" verdiğini yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı ingiltere Jeremy Hunt Suudi Arabistan

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