LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, AB'yi Sovyetler Birliği’ne benzeten sözlerinin tepki çekmesinin ardından geri adım atarak, "AB kısmen de Sovyet tarzı totaliterliğe karşı kuruldu." dedi.
Hunt, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birmingham'da yapılan kongresinde bir Amerikan televizyon kanalına AB'yi Sovyetler Birliği'ne benzettiği sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"AB kısmen de Sovyet tarzı totaliterliğe karşı kuruldu. Ben sadece çelişkiye dikkat çektim." diyen Hunt, konuşmasının incelenmesi halinde kendisinin AB'nin dostluğuna duyduğu arzuyu dile getirdiğinin görüleceğini belirtti. Hunt, "Söylediğim, AB'nin kulüpten ayrılmayı isteyenlerin cezalandırılması gerektiği şeklinde bir tutumun benimsemesinin AB idealleri ile tutarlı olmayacağıydı." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Hunt’ın AB'yi Sovyetler Birliği'ne benzeten sözleri Avrupa liderlerinin tepkisini çekmişti.
AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas dün yaptığı açıklamada Hunt'ın sözlerini, "Hepimizin, özellikle de dışişleri bakanlarının zaman zaman tarih kitabını açması faydalı olacaktır." şeklinde değerlendirmişti.
Hunt, önceki gün verdiği bir demeçte AB'ye "Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin" çağrısında bulunmuş ve Brüksel'in AB'den ayrılan (Brexit) İngiltere'yi cezalandırmak istediğini savunmuştu.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum