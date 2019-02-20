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İngiliz Barber Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu.

İngiliz Barber Müslüman oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. 14 yıldır Fethiye’de yaşayan 72 yaşındaki Barber, "Cemil" ismini aldı.
Bir süredir İslamiyet’e yakın olan Barber, pazartesi günü evinde düştüğünde Müslüman olmaya karar verdi. Barber, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber’e İngilizce Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.
Barber, İslamiyet ve Peygamber hakkında okuduklarıyla sevgisinin çok büyüdüğünü, Barber’in Cemil ismini kullanmak istediğini söyledi.
Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise Barber’in ’Cemil’ ismini kullanmak istediğini belirterek, "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

İngiliz Barber Müslüman oldu

İngiliz Barber Müslüman oldu

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