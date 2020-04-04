HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiliz basını duyurdu: Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede

İngiliz basını duyurdu: Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth (93), koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesi’nde karantinada altında bulunuyor. İngiliz basını Kraliçe’nin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ifade edildi.

İngiliz basını duyurdu: Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede

Kraliçe Elizabeth’in gündelik yaşamında kendine yardımcı olan çalışanlarıyla günün her dakikası, temas halinde olduğu belirtildi. Windsor Kalesi’nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe’nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler. Kraliyet çalışanları hem karantina altındaki Kraliçe’yle temas halinde hem de dış dünyayla temas halinde bulunuyor. Bu durum koronavirüsün Kraliçe’ye ulaşabileceğini ve 93 yaşındaki Kraliçe’nin tehlike altında olduğu vurgulandı.

KRALİÇE ULUSA SESLENECEK

Kraliyet tarafından Kraliçe 2’inci Elizabeth’in yarın ulusa sesleneceği açıklandı. 68 yıllık hükümdarlığında 4’üncü kez ulusa seslenecek olan Kraliçe’nin salgınla ilgili İngiliz halkına moral veren konuşma yapacağı öngörülüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Trump, başmüfettişin işine son verdiTrump, başmüfettişin işine son verdi
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabeth koronavirüs Karantina

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Can kaybı 425'e yükseldi

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Diğer Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bin 744'e çıktı

İspanya'da tablo kötüleşiyor

İran'da 106 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Ülkeden güzel haber! 106 yaşında koronavirüsü yendi

Trump, başmüfettişin işine son verdi

Trump, başmüfettişin işine son verdi

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

'Bu kararı eyalet valilerine bırakıyorum'

Ekvador’da mezarlıklarda yer kalmadı, polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı

Mezarlıklarda yer kalmadı! Cenazeleri evlerin önüne bırakıyorlar

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması

Salgını küçümsemeye devam ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.