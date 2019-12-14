İngiliz basınında seçim yorumları: Ülkenin siyasi haritası değişti

Üç yıldır felç olan Parlamento'nun tekrardan işlemeye başlayacağını ve Boris Johnson'ın sert Brexit yanlılarına esir olmaktan kurtulduğunu yazan gazete, "Boris Johnson Birleşik Krallık'ı birlikte tutmak için sadece İngiltere ve Galler'in çıkarlarını değil, aynı zamanda AB'de kalma yanlısı Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın çıkarlarını da gözetmeli" ifadelerini kullandı.

FT, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn için "son yıllardaki nesildeki en sevilmeyen lider" dedi. Gazeteye göre İşçi Partisi'nin modern bir sosyal demokrat partiye dönüşmesi için Marksistlerin yönetiminden kurtulması gerekiyor.

Seçim sonucunun 1997'deki Tony Blair zaferi ve 1979'daki Margaret Thatcher zaferi kadar dramatik olduğunu belirten gazete, Başbakan Boris Johnson'ın yeni Brexit anlaşmasını hayata geçirme sözü etrafında inşa ettiği kampanyanın işe yaradığını yazdı.

Financial Times'a göre Johnson, ikinci bir referandum isteyen partilere verilen oy miktarının Brexit yanlısı partilere verilenden daha yüksek olduğunu da unutmamalı.

Gazete başyazısını şöyle sonlandırdı:

"Johnson'ın popülist milliyetçilikle yürüttüğü seçim kampanyasının ardından tekrar merkez siyasete dönüp dönemeyeceği belli değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın da seçildikten sonra merkez siyasete kayabileceği yönündeki umut gerçekleşmemişti. Fakat Johnson, Trump'tan daha farklı bir siyasetçi. Londra Belediye Başkanı'yken liberaldi. Brexit sonrası İngiltere'nin başarısı ve birliği Boris Johnson'ın hangi politikaları izlemeyi tercih edeceğine bağlı."

Times gazetesi ise başyazısında "Mavi Şafak" başlığını kullandı.

Gazete "Boris Johnson tarihi bir zafer kazanarak siyasi haritayı yeniden çizdi. Şimdi tarihi bir başbakan olabileceğini de göstermeli" dedi.

Muhafazakar Parti'nin 10 yıl süren kemer sıkma politikalarına ve halkın yaşam standartlarının düşmesine rağmen büyük bir çoğunluk kazanmayı başardığını vurgulayan gazete, İngiltere'nin son 10 yıldır finansal kriz ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle, karşılaştığı sorunları çözemediğini fakat artık bunun değişebileceğini belirtti.