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İngiliz basınının Venezuela haberleri BBC önünde protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

Kadın eylemci Niki: - “BBC kendisini Venezuela devlet başkanı ilan eden Guaido’nun yanında yer aldı. ABD’deki, İngiltere’deki ve AB’deki yandaşları hikayenin diğer tarafını hiç göstermiyor" - “Türkiye’nin Venezuela’ya verdiği destek dünyadaki büyük oyuncuların canını sıktı" - Bangladeşli eylemci İhtişam: - "İngiltere Irak’ı Afganistan’ı ve Libya’yı bombaladığında da BBC’den iğrendim" - “Venezuela hakkında yalan söylüyorlar. Küba hakkında da, Bolivya hakkında da yalan söylediler"

LONDRA (AA) - Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya destek veren göstericiler, İngiliz basınının bu ülkeyle ilgili yanlı haberlerini BBC önünde protesto etti.

Devrimci Komünist Grup öncülüğündeki bir grup eylemci, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde İngiliz basınının Venezuella’daki gelişmeleri haberleştirme şeklinin protesto etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya destek pankartı açan eylemciler, BBC başta olmak üzere İngiliz basını aleyhine slogan attı.

Venezuela’ya dönük ABD öncülüğündeki uluslararası baskıyı “darbe” olarak nitelendiren grup, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido karşıtı dövizler taşıdı.

- "Türkiye büyük oyuncuların canını sıktı"

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Niki, eyleme katılma nedenini “Venezuela halkıyla ve ABD kuşatması altındaki Venezuela hükümetiyle dayanışma” olarak açıkladı.

BBC’nin ve genel olarak İngiliz basının Venezuela’daki gelişmeleri tek yanlı bir biçimde verdiğini savunan Niki, “BBC kendi kendisini Venezuela devlet başkanı ilan eden Guaido’nun yanında yer aldı. ABD’deki, İngiltere’deki ve AB’deki yandaşları hikayenin diğer tarafını hiç göstermiyor.” diye konuştu.

“Maduro seçilmiş devlet başkanıdır. Hugo Chavez’in devrimci çizgisini takip ediyor.” ifadelerini kullanan Niki, Venezuela hükümetinin ülkenin yoksul halkına eğitimden sağlığa ve barınmaya kadar pek çok alanda büyük hizmetler sunduğunu kaydetti.

Venezeula’nın uzun süredir kuşatma altında tutulduğunu belirten Niki, “Bizim hükümetimiz ve basınımız Venezuela’da sokaklara dökülen sadece muhaliflermiş gibi gösteriyor. Bolivar devrimini desteklemeye devam eden milyonları göstermiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin Venezuela’ya verdiği destek dünyadaki büyük oyuncuların canını sıktı.” ifadesini kullanan Niki, Rusya, Çin ve Türkiye’nin ABD öncülüğündeki müdahale girişimine karşı çıkmalarının İngiliz basınını da rahatsız ettiğini söyledi.

- "BBC'den iğrendim"

Kolombiyalı eylemci Iker de gösteriye katılma amacını “Venezuela’yla ilgili bir sürü yalan söyleyen” BBC’yi protesto etmek olarak açıkladı.

Venezuela’nın uzun süredir yaptırım altında yaşadığını belirten Iker, ABD’li şirketlerin bu ülkenin petrol gelirlerinin peşinde olduğunu söyledi.

Bangladeş kökenli İhtişam adlı eylemci de BBC’nin ve genel olarak İngiliz basınını Venezuela’daki olayları haberleştirme şeklinin kendisi “iğrendirdiğini” söyledi.

“İngiltere Irak’ı Afganistan’ı ve Libya’yı bombaladığında da BBC’den iğrendim.” ifadesini kullanan İhtişam, “Venezuela hakkında yalan söylüyorlar. Küba hakkında da Bolivya hakkında da yalan söylediler. BBC’den iğreniyorum çünkü burada vergilerin yoksullar, çalışanlar üzerindeki etkileriyle ilgili de yalan söylüyorlar. Bütün İngiliz medyasından iğreniyorum. Bu medya, devletin eli gibi.” diye konuştu.

İngiltere'de basın Venezuela'daki olayları muhalifleri öne çıkararak haberleştirmesiyle dikkat çekiyor. Maduro yönetiminin veya taraftarlarının görüşlerine nadiren yer veren gazete ve televizyonlar, başta Guaido olmak üzere muhalif figürleri haberlerinde vitrine yerleştiriyor. Muhalefetin gösterilerine geniş yer verilirken, Venezuela'aki hükümet yanlısı gösteriler haberlere konu olmuyor.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, İran, Meksika, Türkiye ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

İngiliz basınının Venezuela haberleri BBC önünde protesto edildi

- Kadın eylemci Niki: - “BBC kendisini Venezuela devlet başkanı ilan eden Guaido’nun yanında yer aldı. ABD’deki, İngiltere’deki ve AB’deki yandaşları hikayenin diğer tarafını hiç göstermiyor" - “Türkiye’nin Venezuela’ya verdiği destek dünyadaki büyük oyun

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

Londra'da BBC protestosu

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place

BBC Headquarters in Portland Place
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BBC ingiltere Londra Veenzuela

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