HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:59 | Son Güncelleme

İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki İngiliz bayrakları, Brexit'e saatler kala sessiz biçimde indirildi.

AB yetkilileri, Belçika saatiyle 20.00 (TSİ 22:00) sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti.

Aynı şekilde, AB Konseyindeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

- İngiltere, 2016'da Brexit kararı almıştı

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB bayrak ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Ordu'da doğal gaz ana boru hattının patlama anı kamerada

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu! ÖSYM'den açıklama

ÖSYM'nin +18'lik hesabı takip etmesi sosyal medyada gündem oldu!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.