İngiliz bisikletli gezgin, Türkiye’de yaşadığı tacizi anlattı

Frances Grier isimli İngiliz bisikletli gezgin, yolculuk günlüklerinde, İngiltere'den Çin'e giden rotası üzerinde bulunan Türkiye'ye özel bir bölüm açtı. Genç kadın, Türkiye'de karşılaştığı erkeklerle yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Medyascope'un haberine göre Grier, "Tek başına bir kadın olarak dünyayı gezmenin olumsuz yönleri var ve bunlar istenmeyen, davetsiz ve korkutucu tecrübeler. Fotoğrafını çekemeyeceğimiz, yola çıkarken yıkmak istediğimiz önyargılar gerçek olunca geceleri uyumaktan, sabahları ise yola çıkmaktan vazgeçiren yönler" dedi ve Türkiye'de geçirdiği günleri şöyle aktardı: "Son iki günde, üç erkek beni yol üzerinde durdurup ‘You. Me. Sex' diye garip bir teklifte bulundular. ‘Merhaba', lugatlarında yoktu herhalde. Başka biri yaklaşıp beni ellemeye çalıştı, hızla uzaklaştım. Bir başkası ise aracından uzanıp öpmeye kalktı. Köyler ve kasabalardan geçerken atılan lafları saymıyorum bile…"

‘DOĞU KÜLTÜRÜ, BATILILARI AHLAKSIZ OLARAK TANITIYOR'

İngiliz bisikletli, "Yaşadıklarım, yalnız ve Batılı bir kadın olmamdan kaynaklanıyor. Doğu kültüründe ve medyasında bizleri ahlaksız ve gevşek mahluklar olarak tanımlıyorlar. Ancak ben tacizcilerime demek istiyorum ki; "ben de sizin gibi insanım. Sizlerden korkmak zorunda olmak istemiyorum. Tacizlerinizi başka biri kızınıza veya kız kardeşinize yöneltse nasıl hissederdiniz?" dedi.