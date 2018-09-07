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İngiliz bisikletli gezgin, Türkiye’de yaşadığı tacizi anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

İngiliz kadın bisikletli gezgin Türkiye'de yaşadığı tacizi sosyal medyada anlattı: Üç erkek beni yol üzerinde durdurup 'you, me, sex' diye garip bir teklifte bulundu.

İngiliz bisikletli gezgin, Türkiye’de yaşadığı tacizi anlattı

Frances Grier isimli İngiliz bisikletli gezgin, yolculuk günlüklerinde, İngiltere'den Çin'e giden rotası üzerinde bulunan Türkiye'ye özel bir bölüm açtı. Genç kadın, Türkiye'de karşılaştığı erkeklerle yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Medyascope'un haberine göre Grier, "Tek başına bir kadın olarak dünyayı gezmenin olumsuz yönleri var ve bunlar istenmeyen, davetsiz ve korkutucu tecrübeler. Fotoğrafını çekemeyeceğimiz, yola çıkarken yıkmak istediğimiz önyargılar gerçek olunca geceleri uyumaktan, sabahları ise yola çıkmaktan vazgeçiren yönler" dedi ve Türkiye'de geçirdiği günleri şöyle aktardı: "Son iki günde, üç erkek beni yol üzerinde durdurup ‘You. Me. Sex' diye garip bir teklifte bulundular. ‘Merhaba', lugatlarında yoktu herhalde. Başka biri yaklaşıp beni ellemeye çalıştı, hızla uzaklaştım. Bir başkası ise aracından uzanıp öpmeye kalktı. Köyler ve kasabalardan geçerken atılan lafları saymıyorum bile…"

‘DOĞU KÜLTÜRÜ, BATILILARI AHLAKSIZ OLARAK TANITIYOR'

İngiliz bisikletli, "Yaşadıklarım, yalnız ve Batılı bir kadın olmamdan kaynaklanıyor. Doğu kültüründe ve medyasında bizleri ahlaksız ve gevşek mahluklar olarak tanımlıyorlar. Ancak ben tacizcilerime demek istiyorum ki; "ben de sizin gibi insanım. Sizlerden korkmak zorunda olmak istemiyorum. Tacizlerinizi başka biri kızınıza veya kız kardeşinize yöneltse nasıl hissederdiniz?" dedi.

‘BU ÜLKEDE SABAH YOLA ÇIKMAK CESARET İSTİYOR'

Bir an önce güvenli bir yere gitmek istediğini aktaran Grier, "Dört hafta boyunca bu ülkenin güzelliklerini, misafirperverliğini ve nezaketini anlattıktan sonra Karadeniz'de karşılaştığım bu insanlardan, tüm olumlu izlenimimi yıkmış olmalarından dolayı da nefret ediyorum. Başka bir köyde bana meyve suyu ikram eden nazik bir beyefendiye şüpheyle bakmaktan da nefret ediyorum. Halbuki Türkiye'de geçirdiğim süre içerisinde sayısız cömert insan tanıdım. Bu insanları anlamakta zorlanıyorum. Bu korkutucu tecrübeleri yaşadığım dağ yolundan bir an önce kaçmak ve kendimi yeniden güvende hissedebilmek istiyorum. Burada sabahları yola çıkabilmek bile cesaret gerektiriyor" dedi.

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İngiliz bisikletçi Gezgin Türkiye taciz Frances grier

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
bu tacizleri yapanlar ahlaksızlıkları yapanların hangi partiye oy verdiğini tahmin edin
kadın haklı ülkenin Suriye'den farkı kalmadi
karadenizin erkekleri zaten berbat kendi kadınlarını aşağlarlar yüzlerine bakmazlar başka kadınlarada asılmadan edemezler
kaç kızım burdan edirne sınır kapısından bile girme içeriye
Üzgünüz hanım kızım ne yazıkki cinselliğin tabu , eğitiminin ayıp,günah sayıldığı toplumlar kendileri gibi düşünmeyen her kesimi karalamayı görev edinmişlerdir
UTANÇ VERİCİ TÜRK MİLLETİ ADINA SİZDEN ÖZÜR DİLİTORUM. BİR SİYASETCİ ÇIKIPTA BU KIZIMIZDAN ÖZÜR DİLEMEZ İSE OLMAZ. BU VE BUNUN GİBİ TACİZLER BENİM GÜZEL ÜLKEMİN ZEKA SEVİYESİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR. TABİİ Kİ HANGİ PARTİNİN BAŞTA OLMASIDA AYRICA ÖNEM TAŞIYOR. LAYİKLİK ELDEN GİDİYOR DİYEREK SADECE DİKKATİMİ CEKEN AKP Lİ BİR SİYASERCİNİN O KİŞİYİ YANINA CAĞIRIP ÖVMESİ BENDE ÇOK ÇILGIN TEPKİLER VERÖEME NEDEN OLDU. SALYALARI AKARKEN LAİKLİĞE HAKARET EDEN BİR ŞAHSI AKP Lİ BİR SİYASETCİ ÖVÜYOR. AL SANA AKILSIZCA BİR DAVRANIŞ. APTAL.
bu zavvali kizcagiz, genel olarak bizim milletin beyninin bacak arasindan yukariya cikamadigi bilmiyor demek ki. Sadece seks düsünen bir toplum olduk, coluk cocuk, yasli, hayvan fark etmiyor, istisnalar olsa da.
Doğrudur ne demeli, ülke sapık kaynıyor malesef. Din adamları milletin mayasını bozuyor sürekli, onlara göre kendilerine benzemeyen herkes her türlü kötülüğü hakediyor, e böyle bir zehirlenme hangi millet ne kadar direnebilir?
Issız yollardan bisikletle gidiyorsun. Sakın Hindistandan felan geçme orda otobüslerde bile tecavüz oluyo. Bazı ülkeler sizinki kadar medeni değil işte bunu o kalın kafanıza sokmanız lazım gelecekseniz turla gelin.
ülkenin imajını zedelemeye çalışan sapık çok malesef bide 4 milyon suriyeli eklendi kurunun yanında yaşda yanıyor kimim ne olduğu belirsiz bi ülke olduk ipini koparan türkiyede biraz kendimize gelelim artık bu kadarda yanlış olurmu bak kadın türkleri sosyal medyadan nasıl rezil ediyor devlet memurları sayın yetkililer hırsızlara sapıklara dolandırıcılara katillere uyuşturucu satanlara vatandaş vergi veriyor aylık maaş alıyorsunuz bi zahmet aldığınız paranın imkanların karşılığını verin FETÖYE hizmet edeceyinize ülkenizin insanına hizmet edin cinayetler hırsızlıklar dolandırıcılıklar uyuşturu
kadın haklı kötü insanlarız, en azından yarımız
sanki ülkende yapmıyorsun çok namusluymus gibi
bırak algı yönetimi ile Türkiye yi karalama kampanyası yapmayı ; inanıyorum ki sen ajan faaliyetleri için gelmişsiniz, vazifeni açıklasana....
Welcome to Turkey
İşte, bir kaç kendini bilmez insan kılığına girmiş mahluklar yüzünden ülkemizin imajı zedeleniyor.
İYİ İNSANLARA TANIDIYSAN ONLARI DA HARCAMA BU ÜLKE DEYİP DE HER ÜLKEDE ŞEREFSİZLER ÇIKA BİLİR SEN SADECE TACİZE UĞRADIĞIN KİŞİLERİ GİT POLİSE ŞİKAYET ET VEYA O YÖRENİN HALKINA ŞİKAYET ET GEREKEN YAPILSIN TÜM ÜLKEYİ KÖTÜLEME İYİ İNSANLARIN HAKKINI DA YEME
Karadenizlileri kötülemeyin. Ruslara Türkiyeyi sevdiren Karadenizlilerdir. Lütfen...
şu haberi okuduktan sonra bir türk olarak ben utandım biz nezaman böyle haysiyetsiz saygısız bir millet olduk yazık
Eğitimsizlik cahillik çok bilmişlik .......
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