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İngiliz Büyükelçi ülkesinin Hindistan'da yaptığı katliam için özür dilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Dominic Asquith, İngiliz sömürge güçlerinin 1919'da Hindistan'ın Amritsar kentinde yaptığı katliamı, "İngiliz-Hint tarihindeki utanç verici bir eylem" olarak nitelemekle yetindi

YENİ DELHİ (AA) - İngiltere'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Dominic Asquith, İngiliz sömürge güçlerinin 1919'da Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Amritsar kentinde yaptığı katliamdan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Asquith, katliamın 100. yıldönümü vesilesiyle katliamda hayatını kaybedenler için Amritsar kentindeki Jallianwala Bagh bahçesinde inşa edilen anıtı ziyaret etti.

Asquith, ziyaretçi defterine yazdığı notta, "Jallianwala Bagh'da 100 yıl önce olanlar, İngiliz-Hint tarihindeki utanç verici bir eylemdir. Yaşananlardan ve yol açtığı acılardan dolayı pişmanız." ifadelerini kullanırken, özür dilemekten kaçındı.

Büyükelçi, "İngiltere ile Hindistan'ın 21. yüzyılda güçlü bağlarını sürdürme kararlılığından mutluyuz." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de çarşamba günü yaptığı açıklamada, olayı "İngiliz-Hint tarihindeki utanç verici bir yara" olarak nitelemiş, ancak özür dilemekten kaçınmıştı.

Hindistan'daki İngiliz sömürge ordusu, 13 Nisan 1919'da iki bağımsızlık yanlısı ulusal liderin tutuklanarak sınır dışı edilmesine karşı, ülkenin kuzeydoğusundaki Amritsar kentindeki Jallianwala Bagh bahçesinde barışçı protesto için toplanan silahsız Hintlere ateş açmıştı. 300'den fazla insanın hayatını kaybettiği olayda yaklaşık bin 200 kişi yaralanmıştı.

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1919 sömürge katliamı Hindistan ingiltere katliam sömürge

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