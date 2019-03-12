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İngiliz Büyükelçi’den 3 milyon turist beklentisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye’ye 3 milyon İngiliz turistin gelebileceğini söyledi.İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye’ye 3 milyon İngiliz turistin gelebileceğini söyledi.
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Chilcott, seçim kampanyasında yoğun olduğu dönemde kendilerini ağırladıklarını için Muhittin Böcek’e teşekkür etti.
İngilizler açısından Antalya’nın popüler bir kent olmaya başladığının altını çizen Chilcott, ziyaret açısından da bu kentin önemli bir destinasyon olduğunu ifade etti. 2015 ve 2016 yılında İngiliz turist sayısının azaldığını aktaran Chilcott, "Şimdi İngiltere’den gelen turistlerin sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 2 milyon 200 bin İngiliz geldi. Bu yıl aldığım veriler bu sayının artacağını gösteriyor. Bu sene 3 milyon turist Türkiye’ye gelebilir. Bu rakam çok iyi olur" dedi.

"Geçen yıl kentimizi 13 milyonun üzerinde turist ziyaret etti"
CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 47 farklı ülkeden yerleşik yabancı turist olduğunu, İngilizlerin ise Kaş, Kalkan bölgesinde yoğunlukta bulunduğunu belirtti. Antalya’nın tarihi, denizi, kumu ile turistlerin ilgi odağı olduğunu dile getiren Böcek, "Antalya’nın 640 kilometre sahili var. 2 milyon 426 bin 356 nüfusumuz ve 19 ilçemiz, 913 mahallemiz var. Doğup büyüdüğüm bu topraklara büyükşehir belediye başkan adayı oldum. 20 yıldır Konyaaltı’nda belediye başkanlığı görevini yürütüyorum" ifadelerini kaydetti.
Antalya’nın turizm, tarım, ticaret kenti olduğunu kaydeden Böcek, "Geçen yıl kentimizi 13 milyonun üzerinde turist ziyaret etti. 6 ayda turizm çok etkili ama sonrasında bir düşüş oluyor. 551 beş yıldızlı tatil köyü ve otelimiz var. Tarım alanında da Antalya Türkiye’nin en önemli kentidir. Çiftçilerimizin sorunları var. 12 ay boyunca Antalya’da tarımsal üretim var" diye konuştu.
Ziyaretin anısına Böcek, Chilcott’a plaket takdim etti.

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