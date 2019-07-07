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İngiliz Büyükelçinin Trump hakkındaki yazışmalarının sızması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 20:22 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili raporlarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un ABD Başkanı Donald Trump'ı "beceriksiz" diye nitelendirdiği raporlarının basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Darroch'un Trump'la ilgili raporlarının basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Soruşturma kararı, Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat'ın olayı "çok ciddi bir ihlal" olarak değerlendirmesinin ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Tugendhat, basına sızan raporlarında Trump'ı "beceriksiz" şeklinde niteleyen Büyükelçi Darroch'u savunmuş, "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." değerlendirmesini yapmıştı.

- Raporlar

Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yer alan haberde, Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiltere Dışişleri Bakanlığı söz konusu haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Darroch, İngiltere ile ABD'nin iklim değişikliği, basın özgürlüğü ve ölüm cezası gibi konulardaki görüş ayrılıklarının öne çıkacağı görüşünü de paylaşmıştı.

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ABD Donald Trump ingiltere Kim Darroch Tom Tugendhat

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