İngiliz Büyükelçinin Trump'la ilgili yazışmaları ortaya çıktı: Beceriksiz

Daily Mail gazetesi, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğunu öne sürdüğü metinler yayımladı.

Habere göre, İngiliz Büyükelçinin ABD Başkanı hakkındaki görüşlerini yansıtan diplomatik yazışmaların birinde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"UTANÇ İÇİNDE SONA EREBİLİR"



Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini" yazdı.

Trump yönetiminin skandallar nedeniyle çökebileceğini vurgulayan Darroch, ancak yine de İngiliz hükümetini Trump'ı "silmemeye" çağırdı.

"BİR ŞEY SÖYLEYİP TAMAMEN TERSİNİ YAPMA RİSKİ VAR"



ABD Başkanının hayatının çoğunu skandallarla geçirdiğini ancak her zaman ayakta kaldığını belirten İngiliz Büyükelçi, "Trump, (Arnold) Schwarzenegger gibi Terminator'ün final sahnesinde dayak yemiş ancak sağlam bir şekilde alevlerin içinden çıkabilir." uyarısında bulundu.