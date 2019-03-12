İngiliz büyükelçiyi şaşırtan Antalya rakamı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının 13 milyonu aştığını öğrenince şaşırdı.

İngiltere Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Chilcott, Antalya'nın İngilizler için özel öneme sahip kentlerden biri olduğunu söyledi. Chilcott, "Antalya bizim vatandaşlarımız için en popüler kentlerin başında gelmeye başladı. İngiltere'deki önemli bir turizm firmasına göre Antalya şu anda en önemli destinasyon pozisyonunda" dedi.

Muhittin Böcek ise Chilcott'a Antalya hakkında bilgi verdi. Antalya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Böcek, geçen yıl 13 milyonu aşkın turisti ağırladığını anlattı. Antalya'da 551 beş yıldızlı otel ve tatil köyü olduğunu belirten Böcek, bir günde gecelemenin 700 bine ulaştığını söyledi. Büyükelçi Chilcott, Böcek'in verdiği rakamlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Rakamları duyunca "Vay" diye tepki veren Chilcott, geçen yıl İngiltere'den Antalya'ya 2 milyon 200 bin ziyaretçi geldiğini anlattı. Sayının bu yıl 3 milyona ulaşmasını beklediklerini kaydeden Chilcott, "Bu artış benim de çok hoşuma gider" dedi.

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