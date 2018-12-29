İngiliz çift Facebook’ta toplanan yardımlarla çocuk sahibi oldu

İngiltere'de bir çift tüp bebek tedavisi için Facebook aracılığıyla toplanan yardımlar sayesinde bir kız bebek sahibi oldu.

Kanser tedavileri sırasında tanışan Marisha Chaplin ve Jon Hibbs, "tüp bebek tedavisi" diye bilinen IVF yöntemiyle bir bebek sahibi oldu ancak ikinci çocuk için tedaviye maddi durumları yeterli gelmedi.

Sosyal medyada kendiliğinden bir araya gelen bir grup, çiftin çocuk sahibi olması için gerekli olan 2 bin poundu (yaklaşık 13 bin TL) topladı.

Marisha Chaplin, geçtiğimiz Cumartesi sezaryen doğum ile bir kız bebek dünyaya getirdi.

Marisha doğum yapar yapmaz Facebook bağışçılarına müjdeli haberi verdiğini söyledi.

"Çok minnettarız"

Marisha, "Cumartesi sabahı doğumda aldığım ilaçların hala etkisi altındayken bağışçılara mesaj yolladım. Bu şahane bir duydu. Tahmin ettiğimizden çok daha güzel. Bu noktaya gelebileceğimizi düşünmemiştik" diye konuştu.

İlk çocukları Evie'nin de kardeşini çok sevdiğini söyleyen Marisha, çift olarak bağışçılara minnet duyduklarını belirtti.

Çift, 2007'de Marisha'nın kanser tedavisi gördüğü hastaneye Jon'un kontrol için gelmesiyle tanıştı.