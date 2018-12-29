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İngiliz çift Facebook’ta toplanan yardımlarla çocuk sahibi oldu

29.12.2018 19:36 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir çift tüp bebek tedavisi için gereken paraları olmayınca yardım sosyal medyaya başvurdu. Facebook üzerinden başlatılan kampanyayla 2 bin pound toplandı ve tedavi sonucunda çiftin Isla adında bir kız bebek sahibi oldu

İngiliz çift Facebook’ta toplanan yardımlarla çocuk sahibi oldu

İngiltere'de bir çift tüp bebek tedavisi için Facebook aracılığıyla toplanan yardımlar sayesinde bir kız bebek sahibi oldu.

Kanser tedavileri sırasında tanışan Marisha Chaplin ve Jon Hibbs, "tüp bebek tedavisi" diye bilinen IVF yöntemiyle bir bebek sahibi oldu ancak ikinci çocuk için tedaviye maddi durumları yeterli gelmedi.

Sosyal medyada kendiliğinden bir araya gelen bir grup, çiftin çocuk sahibi olması için gerekli olan 2 bin poundu (yaklaşık 13 bin TL) topladı.

Marisha Chaplin, geçtiğimiz Cumartesi sezaryen doğum ile bir kız bebek dünyaya getirdi.

Marisha doğum yapar yapmaz Facebook bağışçılarına müjdeli haberi verdiğini söyledi.

"Çok minnettarız"

Marisha, "Cumartesi sabahı doğumda aldığım ilaçların hala etkisi altındayken bağışçılara mesaj yolladım. Bu şahane bir duydu. Tahmin ettiğimizden çok daha güzel. Bu noktaya gelebileceğimizi düşünmemiştik" diye konuştu.

İlk çocukları Evie'nin de kardeşini çok sevdiğini söyleyen Marisha, çift olarak bağışçılara minnet duyduklarını belirtti.

Marisha Chaplin ve Jon Hibbs ilk çocukları Evie ile

Çift, 2007'de Marisha'nın kanser tedavisi gördüğü hastaneye Jon'un kontrol için gelmesiyle tanıştı.

Marisha "Onu gördüğüm anda kanser tedavi merkezinde çalışanlardan birine onu çok beğendiğimi anlattım. O da bana Jon'un MSN adresini verdi" diye konuştu.

Marisha kanser tedavisi gördüğü için doğurganlık sorunları olabileceğini biliyordu. Bu nedenle çift Marisha 16 yaşındayken bebek sahibi olmak için denemelere başladı.

Marisha "23 yaşından sonra anne olmamın mümkün olmayacağını öğrenmiştim. 16 yaşındayken jinekoloğum çocuk sahibi olmak istiyorsan hemen denemeye başlamam gerektiğini söyledi" diye anlattı.

Çift 2016 yılında Marisha 23 yaşındayken tüp bebek tedavisinde yumurta donörü kullanarak ilk çocuklarını kucağına aldı.

Marisha doğumun ardından aynı anda doğum yapmış annenlerin tecrübelerini paylaştığı "Mayıs Bebekleri 2016" adlı Facebook grubuna katıldı.

Geçtiğimiz Temmuz'da tüp bebek tedavisi için gerekli olan 2 bin sterlini toplayan Facebook grubu üyeleri, çift için bir de video hazırladı ve Facebook Live aracılığıyla paylaştı.

Videoyu izleyen Marisha tedavi için gerekli paranın toplandığını gördüğünde duygusal anlar yaşadı.

Çift daha önceki tüp bebek tedavisinden dondurulmuş yumurtaları kullandıkları için çocukları Evie ve Isla genetik olarak da tam anlamıyla kardeş.

Marisha sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce ikinci çocuğa sahip olamayacağımızı düşündüğümüz için şu anda olanlar hala inanamıyoruz. Hatta Isla dünyaya geldiğinde bu bizim bebeğimiz mi? gerçek mi? diye düşündük"

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