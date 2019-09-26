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İngiliz çift, tatile geldikleri Didim'de evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:31 | Son Güncelleme

İngiliz çift, tatile geldikleri Didim'de evlendi

Aydın'ın Didim ilçesine tatile gelen İngiltere vatandaşı çift, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

İngiltere'de yaşayan Suzana-Gerard Baron çifti, bir süre önce tatil için Didim ilçesine geldi.

Didim'de yerleşik İngilizlerin fazla olması ve ilçeyi sevmelerinden dolayı nikahlarını burada yapmaya karar veren çift, evlenmek için Didim Belediyesine başvurdu.

Başvurularının tamamlanmasının ardından çiftin nikahı, Didim Belediyesi nikah memuru İrfan Salan tarafından tarihi Apollon Tapınağı'nın yanında kıyıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çift İngiliz nikah

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