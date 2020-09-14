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  4. İngiliz çip tasarım şirketi ARM, 40 milyar dolara Nvidia'ya satıldı

İngiliz çip tasarım şirketi ARM, 40 milyar dolara Nvidia'ya satıldı

14.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holdings, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia'ye satıldı. Anlaşmada ARM'ye yaklaşık 40 milyar dolar değer biçildi. Şirket, 4 yıl önce Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınmıştı.

İngiliz çip tasarım şirketi ARM, 40 milyar dolara Nvidia'ya satıldı

İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holdings, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia'ye satıldı. Anlaşmada ARM'ye yaklaşık 40 milyar dolar değer biçildi. Şirket, 4 yıl önce Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınmıştı.

ARM'nin teknolojisi, çok sayıda cihazın yanı sıra, çoğu akıllı telefonda kullanılıyor.

Nvidia, şirketin İngiltere'de kalacağına, daha çok istihdam sağlayacağına ve ARM markasının korunacağına söz verdi. Nvidia ayrıca anlaşmanın "yapay zeka çağında önde gelen bilişim şirketini yaratacağını" belirtti.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Jensen Huang "ARM'nin merkezi Cambrigde'te kalmaya devam edecek. Merkezi büyüteceğiz ve dünya klasmanında bir yapay zeka tesisi inşa edeceğiz. Sağlık, bilim, robotik, sürücüsüz araçlar ve diğer alanlardaki gelişmeleri destekleyeceğiz" dedi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise BBC'ye yaptığı açıklamada, satışın engellenmeyeceğini ancak bazı koşullar getirilebileceğini belirtti.

Tayvan doğumlu yatırımcı Jensen Huang, Nvidia'i 1993'te kurdu.

Softbank, ARM'nin merkezinin gelecek Eylül ayına dek İngiltere'de tutulması ve istihdamın korunması sözü vermişti.

Legal & General Yatırım Yönetimi'nden baş yatırım yetkilisi Sonja Laud "Nvidia, Softbank'in o zaman verdiği sözleri tutacağını söyledi. Ancak süre dolmaya yakınken ve Brexit müzakereleri sürerken, gelecekte neler olacağını görmek enteresan olacak" dedi.

Dünyanın en değerli çip üreticisi

ARM, şirketlerin daha sonra kendi amaçlarına görje uyarladıkları bilgisayar çipi tasarımları yapıyor. Şirketin merkezi Cambridge'te olmakla birlikte, dünyanın dört bir yanında büroları ve Çin'in Şenzen kentinde ortak yatırımı var.

Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi şirketler ARM ürünlerini kullanıyor. ARM, kendi tasarımları üzerinden 180 milyar adet çip üretildiğini söylüyor.

Softbank ARM'yi satın aldığında şirket merkezini İngiltere'de tutma ve yerel istihdam sağlama sözü vermiş ve bu vaatlerini yerine getirmişti.

Softbank'in kurucusu Masayoşi Son, ARM'yi teknolojinin gideceği yönü tahmin etmekte bir "kristal küre" diye tarımlamıştı.

California merkezli Nvidia, geçen yıl Temmuz ayında Intel'i de satın alıp, dünyanın en değerli çip üreticisi olmuştu.

Anlaşma uyarınca Nvidia, Softbank'a kendi hisselerinden 21,5 milyar dolar ve nakit 12 milyar dolar verecek. Belli hedefler tutturulursa, 5 milyar dolarlık nakit ya da hisse senedi verilecek.

Nvidia, ARM çalışanlarına da 1,5 milyar dolar tutarında hisse senedi dağıtacak.

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