HABER

İngiliz devleti sahte belgelerle basını yönlendirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 19:46 | Son Güncelleme

İngiliz devletinin, Soğuk Savaş boyunca binlerce sahte belge ürettiği ve gazetecilere dağıttığı ortaya çıktı

LONDRA (AA) - İngiliz devletinin, Soğuk Savaş boyunca sahte belgelerle basını yönlendirdiği ortaya çıktı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiliz Dışişleri Bakanlığına bağlı Bilgi Araştırma Bölümü (IRD) adlı kuruluş 1960'lardan başlayarak, ürettiği çok sayıda sahte belge ile basını yönlendirdi.

Kendi haber ajansı da bulunan IRD'nin 30 yıl boyunca binlerce sahte belge ürettiği ve gazetecilere dağıttığı belirtilen haberde, kuruluşun 400 ila 600 çalışanı olduğu aktarıldı.

Haberde, IRD'nin İngiliz hükümeti tarafından örtülü ödenekten fonlandığı ifade edildi.

İngiltere Ulusal Arşivine 2019'da aktarılan IRD belgelerine dayandırılan haberde, daha çok Doğu Bloku'na yönelik faaliyet gösteren kuruluşun, İngiltere içindeki akademisyen ve gazetecilere de belge sağladığı kaydedildi.

Arşive giren IRD belgeleri, dönemin güvenilir gazetecilerinin listesini de içeriyor.

- Afrika'da infial yaratan belge

Haberde, IRD'nin Macaristan'ın başkenti Budapeşte merkezli komünist Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFYD) adlı örgütün imzasıyla hazırladığı basın bildirisi, kuruluşun sahte belge üretimine örnek olarak verildi.

Buna göre, 1963'te bir grup Afrikalı öğrencinin ırk ayrımcılığı şikayetiyle Bulgaristan'ı terk etmesini fırsat bilen IRD, WFYD anteti ile hazırladığı bildiride, Afrikalılara hakaret içeren ifadelere yer vermişti.

Afrikalıların "mahrumiyetin karanlığından çıktıkları" belirtilen bildiride, "Afrikalıların gıdanın, yakıtın ve giyeceğin bedava olmadığını anlayacak durumda olmadıkları" savunulmuştu.

Habere göre, yüzlerce gazeteye ve kanaat önderine gönderilen sahte belge, WFYD tarafından yalanlansa da Afrika'da öğrenciler arasında infiale yol açmıştı.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Yıldırım: Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağızYıldırım: Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahnede sarılan Emirhan o anları anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan’a sahnede sarılan Emirhan o anları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Information Research Department IRD ingiltere Soğuk Savaş

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.