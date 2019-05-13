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İngiliz Dışişleri Bakanından İran'la çatışma uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "(ABD ile İran arasındaki gerilim) İki tarafın da istemediği ama tırmanan gerilime bağlı olarak kazara bir tür çatışma çıkması riskinden son derece kaygılıyız"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD ile İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı yaptırımlar nedeniyle çatışmaya sürüklenmesinden endişe ettiklerini bildirdi.

Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Hunt, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini takip eden gelişmelerle ilgili olarak, "İki tarafın da istemediği ama tırmanan gerilime bağlı olarak kazara bir tür çatışma çıkması riskinden son derece kaygılıyız." dedi.

Brüksel’de Avrupalı mevkidaşlarıyla bu kaygısını paylaşacağını belirten Hunt, "En önemli konu İran’ı yeniden nükleerleşme yoluna sokmamayı temin etmemizdir." diye konuştu.

İran’ın nükleerleşmesinin komşu ülkeleri de bu yola yöneltebileceğini ifade eden Hunt, "Bu bölge zaten dünyadaki en istikrarsız bölge. Böyle bir gelişme yanlış istikamette büyük bir adım olur." değerlendirmesinde bulundu.

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