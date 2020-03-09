İngiliz doktor horlamanın çaresini buldu!

Kulakları sağır eden horlama sesinden rahatsız olmayan yoktur. Özellikle uykusu hafif olan insanların en büyük kabuslarından biri eşinin horlama sesidir. Yıllarca horlama sesine karşı çeşitli önlemler alınmış, bazı uygulamaların işe yaradığı iddia edilmişti. İngiliz Ulusal Sağlık Servisi hekimlerinden uyku bozuklukları uzmanı Profesör Anshul Sama, Snoozeal adını verdiği yeni icadının horlamayı kestiğini iddia etti.

Esnek ve giyilebilir olan bir cihaz olan Snoozeal’ın 6 hafta kullanılması sonucu, horlamaya sonsuza kadar veda etmiş oluyorsunuz. Dilinizin üzerine yerleştirdiğiniz aleti gün içerisinde 20 dakika boyunca ağzınızda tutmanız gerekmektedir. Aletinin her iki tarafında da çeşitli elektrotlar yer alıyor. Ağzınıza yerleştirdiğiniz aleti, telefonunuza kurduğunuz uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Snoozeal’ın iki tarafında bulunan elektrotlardan düşük akımlı elektrik yayılır. Aletten yayılan akım, dilin ve boğazın arkasındaki disket kaslarını sıktığı söylenir. Bu kaslar genellikle horlamaya sebep olan kaslardır. 6 hafta, günde 20 dakika boyunca düzenli kullanım sonrasında horlamanın kesilip kesilmediği telefona kurulan uygulama üzerinden takip edilebilir. Birkaç yıldır devlet desteğiyle icadını geliştiren Profesör Anshul Sama, horlamayı önleyen cihazını bu yıl içinde satışa çıkacağını belirtti.