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İngiliz doktor horlamanın çaresini buldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Uykuları yarıda kesen horlama gürültüsü artık sona eriyor. İngiliz Doktor Profesör Anshul Sama, yeni icadının horlamayı bitirdiğini iddia etti.

İngiliz doktor horlamanın çaresini buldu!

Kulakları sağır eden horlama sesinden rahatsız olmayan yoktur. Özellikle uykusu hafif olan insanların en büyük kabuslarından biri eşinin horlama sesidir. Yıllarca horlama sesine karşı çeşitli önlemler alınmış, bazı uygulamaların işe yaradığı iddia edilmişti. İngiliz Ulusal Sağlık Servisi hekimlerinden uyku bozuklukları uzmanı Profesör Anshul Sama, Snoozeal adını verdiği yeni icadının horlamayı kestiğini iddia etti.

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Esnek ve giyilebilir olan bir cihaz olan Snoozeal’ın 6 hafta kullanılması sonucu, horlamaya sonsuza kadar veda etmiş oluyorsunuz. Dilinizin üzerine yerleştirdiğiniz aleti gün içerisinde 20 dakika boyunca ağzınızda tutmanız gerekmektedir. Aletinin her iki tarafında da çeşitli elektrotlar yer alıyor. Ağzınıza yerleştirdiğiniz aleti, telefonunuza kurduğunuz uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Snoozeal’ın iki tarafında bulunan elektrotlardan düşük akımlı elektrik yayılır. Aletten yayılan akım, dilin ve boğazın arkasındaki disket kaslarını sıktığı söylenir. Bu kaslar genellikle horlamaya sebep olan kaslardır. 6 hafta, günde 20 dakika boyunca düzenli kullanım sonrasında horlamanın kesilip kesilmediği telefona kurulan uygulama üzerinden takip edilebilir. Birkaç yıldır devlet desteğiyle icadını geliştiren Profesör Anshul Sama, horlamayı önleyen cihazını bu yıl içinde satışa çıkacağını belirtti.

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'SONUÇLAR UMUT VERİCİ'

Konuyla ilgili konuşan doktor şunları söyledi; “Piyasada satılan ürünlerin birçoğu ya işe yaramıyor ya da kullanışsız. Çünkü gece uykunuzdayken takmanız gerekiyor. Ben yıllardır buna gerek kalmayacak bir şey yapmaya çalıştım. Bu yüzden amacım, günde bir kez kısa süreliğine kullanılan bir şey yapmaktı…”

İngiltere ve Almanya’daki çeşitli üniversite hastanelerinde hem erkek hem de kadınlar üzerinde test edilen Snoozeal’ın, vakaların %70’ini etkileyici bir şekilde işe yaradı. Horlamalar tamamen kesilmese bile, şiddetini çok düşürdüğü deneylerle kanıtlandı.

Deneyleri yürüten Profesör Bhik Kotchea, "Çıkan sonuçlar umut vericiydi. Horlamadan şikayetçi hastalar sonuçtan çok memnun." dedi.

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