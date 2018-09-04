"İngiliz Escobar" ve eşi dudak uçuklatan servetiyle yakalandı

Ünlü uyuşturucu baronu ailesinin serveti ise, duyanları hayrete düşürüyor...

İngiliz Escobar'ın eşi Kolombiya'da yakalandı

1 / 10 İngiliz ünlü uyuşturucu baronu Andrew Deamer "İngiltere'nin Escobar'ı" olarak biliniyordu.

2 / 10 Ünlü baronun ardından Kolombiyalı eşi Marcella Zapata da, komşularının yaptığı şikayet neticesinde evlerinde bulundurduğu 354 Milyon Sterlin (yaklaşık 3 Trilyon TL) değerindeki uyuşturucuyla yakalandı.

3 / 10 Ünlü baronun 37 yaşındaki karısı, Kolombiya'nın Medellin şehrinin yakınlarında evine basan polis ve askerler tarafından tutuklanıp göz altına alındı. Ünlü uyuşturucu baronu, şimdi Kolombiyalı karısı Marcela Zapata ile birlikte yaşadığı Güney Amerika'nın Medellin şehrinde tutuluyor.

4 / 10 Sık sık fotoğraf paylaşıyordu Deamer'ın 37 yaşındaki karısı, sosyal medyada sık sık eşi ve evcil hayvanlarıyla pozlar veriyor ve selfieler paylaşıyordu. Ayrıca polislerin bastıkları 10 Trilyon TL değerindeki ultra lüks malikanelerinin de fotoğraflarını yayınlıyordu.

5 / 10 'Kocam dünyanın en iyisi' Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kocasıyla övünen Zapata, kocasının fotoğraflarından birine ise "Kocam dünyanın en tatlısı ve en iyisi." diyerek not düşmüştü.

6 / 10 Polis memurları uyuşturucu baronu ailenin, elindeki diğer uyuşturucu maddeleri sakladığı laboratuarlara sahip olduklarını iddia ederken, Deamer'ın komşuları ise onun babasının izinden gittiğini söylüyor. Ünlü baron Deamer'ın babası 18 yıl önce büyük bir dolandırıcılıkla suçlanmıştı ve cinayetten hüküm giymişti.

7 / 10 'Babasının izini takip ediyor' Ailenin komşuları ve tanıdıkları ise şöyle konuştu: "Haberleri duyduğumuza şaşırmadık, buradaki herkes bunun hakkında konuşuyor. O babasının izini takip ediyor."

8 / 10 1998 yılında tutuklanan ve 5,5 Milyon Sterlin (47 Milyar Türk Lirası) değerindeki uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandıktan sonra vefat eden Deamer'ın babası, ölümünden önce bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

9 / 10