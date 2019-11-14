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İngiliz eski istihbarat subayının ölü bulunduğu sokakta bekleyen mendilci kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:07 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda home ofis olarak da kullandığı evin sokağında ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma devam ediyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda home ofis olarak da kullandığı evin sokağında ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma devam ediyor. Sokak girişinde bir yıldır ayrılmadığı iddia edilen mendil satıcısının bir süredir kayıplara karıştığı öğrenildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen mendilcinin ara sıra kendilerinden alışveriş yaptığını söyleyen esnaf Mehmet Tunç "Bildiğim kadarıyla hamamda çalışıyordu. Getir, götür işlerinde çalışıyordu. Ara sıra buraya gelirdi, tost yer çay içerdi. Kimsesi yoktu bildiğimiz kadarıyla. Yaşlı başlı, garibin biriydi" dedi.

Mendilcinin bir süredir ortalıkta görünmediğini belirten Tunç, "Yazın hep buralardaydı. Ama bir iki aydır onu hiç görmüyorum. 'Oğlum Suriye'den gelecek' diyordu. 'Burada yalnız yaşıyorum, kimsem yok' diyordu" diye konuştu.

Öte yandan, James Gustaf Edward Le Mesurier'in öldüğü yere yabancı basın mensupları da gelmeye devam ediyor. Basın mensupları olay yerinden haber geçerek gelişmeleri ülkelerine bildiriyorlar.

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