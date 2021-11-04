İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

Çay firması Tetley, çayın farklı çeşitlerini deneyecek ve nihayetinde dünyanın dört bir yanında çay bölgelerini gezecek iki çay tadımcısını işe almak istiyor.

İşe alınan kişiler, 'çay ustası' olmak için eğitim alırken günde 300'e kadar farklı çay deneyebilecekler.

Eğitimi tamamladıktan sonra, mezun kişilere dünya çapındaki tedarikçiler ve yetiştiricilerle sağlam ilişkiler kurma ve çay dünyasındaki bir sonraki büyük trendleri izleme etme fırsatı verilecek.

Tetley, başvurmayı düşünen herkesin belli bir not puanının yanı sıra güçlü planlama, zaman yönetimi ve organizasyon becerilerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

''RÜYA GİBİ İŞ''

Firma, "çayın gizli lugatını'' öğrenebilmek için başvuruların 5 Kasım'da sona ereceğini açıkladı. Firma sözcüsü ise, "Bu, çok az kişinin var olduğunu bildiği bir rüya iş'' dedi.

