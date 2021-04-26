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  4. İngiliz futbol kulüpleri, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

İngiliz futbol kulüpleri, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

26.04.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbol kulüpleri, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak.

İngiliz futbol kulüpleri, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulüpler 30 Nisan saat 15.00'te sosyal medya hesaplarını kapatacak ve bu boykot 3 Mayıs 23.59'a kadar sürecek.

Açıklamada Premier Lig başta olmak üzere, tüm liglerdeki takımların bu boykota katılacağı bildirildi.

Çok sayıda İngiliz kulübünün şimdiden katılacağını duyurduğu protestonun amacı, sosyal medya şirketlerine çevrimiçi nefreti ortadan kaldırmaya yönelik daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulamak olarak duyuruldu.

İngiliz futbol camiası taleplerini, şubat ayında yayımlanan bir mektupla açıklamış, sosyal medyada saldırgan gönderilerin filtrelenmesi, engellenmesi ve hızlı bir şekilde kaldırılması ile birlikte yeni kayıtlar için iyileştirilmiş bir doğrulama sürecinin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdi.

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