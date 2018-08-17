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İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

17.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'deki Pastör Andrew Brunson davasının ve Donald Trump'ın dava üzerinden Türkiye'ye tepkisinin ABD'deki evanjelistler arasında nasıl karşılandığını araştırdı.

İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğu, iki yıl ardından 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti.

Trump yönetimi, dava nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı ve Brunson'ın tamamen serbest bırakılmaması durumunda yeni yaptırımların gelebileceğini açıkladı.

Financial Times'ın Washington Büro Şefi Demetri Sevatopulo'nun imzasını taşıyan haberin girişinde, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye Brunson'ı bırakması için baskı uygulamasının, Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde evanjelistlerin oylarını göz önünde tutmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Düşünce kuruluşu Brookings Institution'dan Amanda Sloat, evanjelistlerin Brunson davasına yaklaşımını gazeteye şöyle değerlendirmiş:

"Brunson davası, Cumhuriyetçi taban içindeki evanjelistler açısından bir şiar haline gelmiş durumunda çünkü ortada, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede tutuklu bulunan bir Hristiyan pastör var."

'Evanjelistler Trump'tan çok memnun'

Güney Evenjalist Ruhban Okulu Başkanı ve İnanç Danışma Kurulu üyesi Richard Land ise evanjelistlerin Trump'la ilgili memnuniyet içeren bir şaşkınlık yaşadığını söylemiş:

"Evanjelistler onun Tweet atma tarzını ya da kişisel bazı şeylerini beğenmiyor ama sözlerini tuttuğu gerçeğini beğeniyor. Bir Amerikalı olarak sözlerini tutan adaylara alışkın değilim."

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın iç politika başdanışmanlığını yapmış olan Gary Bauer ise Trump'ın, Mike Pence (Başkan Yardımcısı), Mike Pompeo (Dışişleri Bakanı), Sam Brownback (Dini Özgürlüklerden Sorumlu Büyükelçi) gibi evanjelistleri göreve atamasının evanjelist toplum içinde çok güçlü ciddi şekilde olumlu karşılandığını belirtmiş.

Trump'ın inanç alanındaki danışmanlarından kadın pastör Paula White ise, ABD Başkanı'nın ara seçimlerde evanjelistlerin oyunu almak için fazladan bir şey yapmak zorunda olmadığını söylemiş:

"Başkan Trump, evanjelistler arasındaki desteğini güçlendirmek için herhangi bir şekilde fazladanbir şey yapmak zorunda değil. Bu destek her zaman olduğu gibi güçlü çünkü o, verdiği sözleri tuttu. Bunu siyasi nedenlerle yaptığını düşünmüyorum. Bence bun yapıyor çünkü bunu yapmanın doğru olduğunu düşünüyor."

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