İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Law, AA muhabirine, Arap İnsan Hakları Örgütünün Londra'da düzenlediği "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan'ın desteği" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

Kushner'in mimarlığında hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması"nın tehlikesine dikkat çeken Law, "Kushner'i hafife almayın. Yaptığı şeyi çok iyi yapar, şimdi istediği de Filistinlileri köşeye sıkıştırmak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudilerin, özellikle de Muhammed bin Selman'ın desteğine sahip." ifadesini kullandı.

"Filistinliler için zor bir dönemdeyiz." diyen Law, "Kushner'in başardığı şeyin gücünü tanımak ve Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidi görmek zorundayız." dedi.

Kushner'in, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun desteğiyle kotardığı "Yüzyılın Anlaşmasına" tepki gösterilmesi gerektiğini belirten Law, "Tepki net ve açık olmalı. Kabul edilebilir olan ve olması gereken, iki devletli çözümdür." diye konuştu.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ, ABD'NİN PLANINA KARŞI DURMALI"