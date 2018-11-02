İngiliz gazeteciler sendikasından Kaşıkçı için anma etkinliği

Stanistreet, anma programı için seçtikleri bugünün, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan "Gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalmasına son" temalı gün olduğunu vurguladı.

NUJ Genel Sekreteri Michelle Stanistreet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı için Londra ve Dublin'de eş zamanlı anma düzenlediklerini belirterek, "Kaşıkçı için adalet talep ediyoruz. Ona gerçekte ne olduğuna ilişkin cevapları talep ediyoruz. Açık olan şu ki gazeteci olarak görevini yaptığı için vahşice öldürüldü." dedi.

"Özgürlüğün bir anlamı varsa, o da insanlara duymak istemediklerini söyleme hakkıdır." yazılı pankart açılan etkinlikte bazı katılımcılar Cemal Kaşıkçı'nın fotoğraflarını taşıdı.

- "En üst düzeyde hesap sorulmalı"

NUJ'un gazetecilere karşı işlenen suçlara yönelik kampanya konusunda hassas olduğuna dikkati çeken Stanistreet, "Gazeteciler dünyanın her yerinde her hafta mesleklerini yaptıkları için öldürülüyor. Dünyanın bu tehlikeler konusunda uyanmasının, gazetecileri hedef alan ve öldüren hükümet, kişi ve suç örgütlerinden hesap sormasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin ve başka ülkelerin, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamasına inanmasını istemediklerini belirten Stanistreet, bu açıklamayı "bir sürü yalan" olarak niteledi.

İngiltere'nin Suudi Arabistan ile ilişkisini "sanki her şey normalmiş gibi" sürdürmesini istemediklerini dile getiren Stanistreet, "Bu olayın gerçek sonuçları olmalı. Suudi Arabistan hükümetinden ve en üst düzeyde, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulmalı ve bunlar bu suçlar için adalet önüne çıkarılmalı." diye konuştu.

- "Buz dağının görünen kısmı"

İnsan hakları aktivisti Jim Corn da Kaşıkçı'nın öldürülmesine dikkat çekmek isteyen NUJ'a destek için eyleme geldiğini belirterek, "Ben ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki devlet terörü konusunda da kaygılıyım. Filistinlileri neredeyse her gün öldüren terör devleti İsrail'e verdikleri destek de beni kaygılandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dikkatinin "demokratik olmayan Suudi Arabistan devletine" yöneltilmesinin yerinde olduğunu anlatan Corn, Kaşıkçı cinayetinin "buz dağının sadece görünen kısmı" olduğunu sözlerine ekledi.

