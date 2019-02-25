İngiliz gazetelerinden AB-Arap Birliği Zirvesi'ne eleştiri

LONDRA (AA) - İngiliz gazeteleri, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin geçen hafta 9 kişinin idam edilmesiyle gündeme gelen Mısır'da Arap ülkeleriyle ortak zirve düzenlemesini eleştirdi.

The Guardian'ın bugünkü başyazısında, ilk kez düzenlenen AB - Arap Birliği Zirvesi'nin, idamlarla gündeme gelen Mısır'da yapılmasını eleştirilerek, ''Etkinliğin kendisi bir ilk ama yaklaşım tanıdık.'' ifadesi kullanıldı.

Zirveye katılan AB liderlerinin tutumunun eleştirildiği yazıda, şunlar kaydedildi:

''Bay Sisi yönetimini tahkim eder ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün deyimiyle Mısır'ın yakın geçmişindeki en kötü insan hakları krizine riyaset ederken, AB ülkeleri bu gibi meselelerdeki 'sessiz diplomasi'lerinden söz ediyorlar. Sonra da onunla ilişki kurmaya devam ederek 2013'de darbeyle iktidarı ele geçirmesinden bu yana oluşan zulüm sicili nedeniyle ihtiyaç duyduğu uluslararası meşruiyet havasını sağlıyorlar.''

''Sisi'nin son idam dalgası öğretici.'' ifadesi kullanılan yazıda, ''(Sisi) Zirve bu kadar yaklaşmışken, hem de yargılamaların açık adaletsizliğine rağmen, insanları ölüme göndermenin bir bedeli olmayacağından emin bulunmuş olmalı.'' değerlendirmesine yer verildi.