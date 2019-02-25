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İngiliz gazetelerinden AB-Arap Birliği Zirvesi'ne eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

İngiliz gazeteleri, AB liderlerinin geçen hafta 9 kişinin idam edilmesiyle gündeme gelen Mısır'da Arap ülkeleriyle ortak zirve düzenlemesini eleştirdi - The Guardian: - "Etkinliğin kendisi bir ilk ama yaklaşım tanıdık" - Financial Times: - "Zamanlama bundan daha kötü olamazdı"

LONDRA (AA) - İngiliz gazeteleri, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin geçen hafta 9 kişinin idam edilmesiyle gündeme gelen Mısır'da Arap ülkeleriyle ortak zirve düzenlemesini eleştirdi.

The Guardian'ın bugünkü başyazısında, ilk kez düzenlenen AB - Arap Birliği Zirvesi'nin, idamlarla gündeme gelen Mısır'da yapılmasını eleştirilerek, ''Etkinliğin kendisi bir ilk ama yaklaşım tanıdık.'' ifadesi kullanıldı.

Zirveye katılan AB liderlerinin tutumunun eleştirildiği yazıda, şunlar kaydedildi:

''Bay Sisi yönetimini tahkim eder ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün deyimiyle Mısır'ın yakın geçmişindeki en kötü insan hakları krizine riyaset ederken, AB ülkeleri bu gibi meselelerdeki 'sessiz diplomasi'lerinden söz ediyorlar. Sonra da onunla ilişki kurmaya devam ederek 2013'de darbeyle iktidarı ele geçirmesinden bu yana oluşan zulüm sicili nedeniyle ihtiyaç duyduğu uluslararası meşruiyet havasını sağlıyorlar.''

''Sisi'nin son idam dalgası öğretici.'' ifadesi kullanılan yazıda, ''(Sisi) Zirve bu kadar yaklaşmışken, hem de yargılamaların açık adaletsizliğine rağmen, insanları ölüme göndermenin bir bedeli olmayacağından emin bulunmuş olmalı.'' değerlendirmesine yer verildi.

Financial Times gazetesi de hafta sonu ekinde yer verdiği bir analizde, AB - Arap Zirvesi'ni Mısır'da düzenleyen Brüksel'in ''siyasi amaçlar uğruna otoriter rejimlere meşruiyet sağladığı'' kaygılarına yol açtığını yazdı.

''AB için zamanlama bundan daha kötü olamazdı.'' ifadesi kullanlan yazıda, Mısır parlamentosunun bu ay Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin giderek otoriterleşen yönetimini 2034'e kadar uzatacak bir teklife destek verdiği hatırlatıldı.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde dün başlayan zirveye aralarında İngiltere Başbakanı Theresa May'in de yer aldığı çok sayıda Avrupalı üst düzey isim katılıyor.

- İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015'te Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor.

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Abdulfettah es-Sisi Avrupa Birliği Financial Times ingiltere mısır The Guadian

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