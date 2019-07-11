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İngiliz gemileri için tehdit seviyesi yükseltildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:26 | Son Güncelleme

İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda seyreden petrol tankerleri ve diğer gemilere yönelik tehdit seviyesini, durumun "kritik" olduğunu gösteren 3'e çıkardı - İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğu petrol tankerinin kaptanını tutukladı

LONDRA (AA) - İngiltere, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışmasının ardından İngiliz gemilerine yönelik tehdit seviyesini yükseltti.

İngiliz basınına göre, Ulaştırma Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nda seyreden petrol tankerleri ve diğer gemilere yönelik tehdit seviyesini, durumun "kritik" olduğunu gösteren 3'e çıkardı.

Uyarı kapsamında İngiliz gemilerinden İran karasularına girmemesi istenirken, "saldırgan" İran botlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bu arada, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoyduğu petrol tankerinin kaptanını tutukladı. Kaptanın uyruğu açıklanmazken, mürettebatın gemide bekletildiği duyuruldu.

- Petrol tankeri krizi

Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bugün İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hürmüz Boğazı ingiltere İRAN petrol

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