İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi resmen suçlandı

LONDRA (AA) - İngiltere'de trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşi resmen suçlandı.

İngiliz Kraliyet Savcılığı, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın öldüğü kazaya karışan ABD vatandaşı Anne Sacoolas hakkındaki soruşturmasını aylar sonra tamamladı.

Buna göre, Sacoolas "tehlikeli şekilde araba kullanmak suretiyle ölüme neden olmakla" suçlandı. Savcılık, dokunulmazlık hükümlerinin Londra dışındaki diplomatlar ve aileleri için geçerli olmadığını da belirtti.

İngiliz basını, savcılığın ABD ve İngiltere arasında 2003 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Sacoolas'ın iadesinin istenmesi için dosyanın ilgili bakanlıklara göndermeye hazırlandığını yazdı.

- Kazadan sonra kaçtı

Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesindeki ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.