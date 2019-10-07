İngiliz gencin ölümüne neden olan Amerikalı diplomat eşinin kaçması

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan Amerikalı diplomatın eşinin geri dönmemesi durumunda konuyu Beyaz Saray'a taşıyacağını belirtti.

Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, diplomatik dokunulmazlığın bu gibi amaçlar için kullanılmasının doğru olmadığını söyledi.

Anne Sacoolas adlı diplomat eşinin geri dönmesini ve hukuki sürece katılmasını umduğunu kaydeden Johnson, "Birleşik Krallık'taki ABD büyükelçisine söylediğimiz nokta da bu. Umarım çok kısa sürede çözülür. Çözemezsek, elbette ki konuyu Beyaz Saray'a bizzat taşıyacağım." dedi.

- Kazadan sonra kaçtı

Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas'ın yönetimindeki otomobil çarpışmıştı. Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru şeritte, kadının ise yanlış şeritte olduğu belirtilmişti.

Kazada Harry Dunn ölürken, polis Anne Sacoolas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD'nin Londra Büyükelçiliğine başvurmuştu. Ancak polise kadın ve kocasının ülkeyi terk ettiği söylenmişti.

Hafta sonu ABD Dışişleri Bakanlığı dokunulmazlığın nadiren kaldırıldığını belirtirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab kararın gözden geçirilmesini istemişti.

Viyana Sözleşmesine göre, diplomatlar ve aile üyeleri, görev yaptıkları ülkelerde dokunulmazlık hakkına sahip. Bu hak ancak onları gönderen devlet tarafından kaldırılabiliyor.

