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İngiliz güzel, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

 İNGİLTERE Güzellik Kraliçesi Alisha Cowie, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

İngiliz güzel, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- İNGİLTERE Güzellik Kraliçesi Alisha Cowie, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.
İngiltere'de 2018 yılı güzeli olan ve hala unvanı elinde bulunduran Alisha Cowie, Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Ula ilçelerinde yapılacak tanıtım filmi çekimlerini sürdürüyor. Alisha Cowie bu kez de Fethiye'deki dünyaca ünlü Hava Sporları Merkezi olan Babadağ'dan paraşütle atlayış gerçekleştirdi. 1900 rakımda bulunan pistten yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile birlikte tandem (ikili) atlayış yapan Cowie, Ölüdeniz manzarası eşliğinde uçuşunu 30 dakikada tamamladı. İngiliz güzel, uçuş sırasında fotoğraflar çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İngiliz güzel, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptıİngiliz güzel, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptıİngiliz güzel, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptıİngiliz güzel, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı

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