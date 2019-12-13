İngiliz halkının başbakan tercihi Boris Johnson

Bunun, uyguladığı ekonomik politikaların etkileri nedeniyle İngiltere'de bir nefret objesi haline gelen, heykelleri kırılan Thatcher gibi, daha şimdiden toplumun bir kesimi için sevimsiz bir figür olan Johnson için de "uğursuz" bir başarı olup olmadığını bekleyip görmek gerekecek.

Damat Ferit Paşa kabinesinde İçişleri Bakanlığı yapan, İstiklal Savaşı'na karşı muhalif yazılar kalem alan ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin kurucusu Ali Kemal Bey'in torununun çocuğu olan, tam ismiyle Alexander Boris de Pfeffel Johnson, temmuz ayında liderliğe geldiği Muhafazakar Parti’ye 360'ı aşan milletvekiliyle Margaret Thatcher'ın 1987'deki seçim zaferinden bu yana büyük seçim zaferini kazandırdı.

LONDRA (AA) - Muhafazakar Parti’ye 30 yılın en büyük seçim zaferini kazandırarak başbakanlık koltuğunu sağlama alan Boris Johnson, gazetecilikten siyasete tüm kariyerinde hep "renkli" ve "tartışmalı" bir isim olmayı başardı.

Boris Johnson, ilk büyük başarısını 2008'de Londra Belediye Başkanı seçilerek elde etti. Bu görevi de 2 dönem sürdüren Johnson'ın akıllarda kalan "icraatı" ise 2012 Londra Olimpiyatları sırasında Victoria Parkı'na kurulan 45 metre yüksekliğindeki eğlence halatında asılı kalması oldu ancak Johnson, başka siyasetçilerin "karizmasını çizecek" bu sahneyi bile popülaritesini artıracak bir şova dönüştürmeyi başardı.

Bunun ardından Daily Telegraph gazetesine geçen Johnson, bu basın kuruluşunun Brüksel muhabiri oldu. Johnson'ın AB karşıtlığı da bu dönemde imza attığı haberlerle kendini göstermeye başladı.

Özellikle Türkiye'nin AB üyesi olması halinde 78 milyon Türk'ün İngiltere'ye hücum edeceği, dolayısıyla İngiltere'nin göçü kontrol altına almak için AB'den ayrılması gerektiği şeklindeki ifadeleri tartışma yarattı.

Referandum kampanya sürecinde AB üyeliğinden ayrılması için kampın lider figürü olarak öne çıkan Johnson, beyanatlarıyla tartışmaların da odağında yer aldı.

Belediye başkanlığının ardından yeniden Avam Kamarası'na giren Johnson'ın siyasi kariyerindeki en önemli kilometre taşlarından biri ise 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumu oldu.

Belediye başkanıyken 2015'te ziyaret ettiği Tokyo'da katıldığı "dostluk maçı"nda 10 yaşındaki bir çocuğu ezip geçmesi veya 2016'da milletvekiliyken başka bir dostluk maçında eski Alman milli futbolcu Maurizio Gaudino'yu kafa atarak yere sermesi, Johnson'ın "kazanma hırsının" göstergeleri sayıldı.

Johnson'ın adı partinin liderliği için ciddi şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Brexit kampının lider figürü olarak, ülkeyi AB'den ayıracak başbakanın da Johnson olması güçlü bir ihtimal haline geldi.

Boris Johnson, bu yönde kampanya çalışmasına da başlamasına karşın o ana kadar kendisiyle hareket eden dönemin Adalet Bakanı Michael Gove'un kendi adaylığını ilan etmesiyle yarışa girmekten son anda vazgeçti.

- Dışişleri Bakanlığı

Johnson'a, Cameron'dan görevi devralan May'in kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevi verildi.

Başbakan olarak dış politikada "Küresel İngiltere" sloganıyla ülkeyi Avrupa dışı dünyaya daha fazla açmayı vadeden Johnson, ABD ile "özel ilişkinin" de altını sık sık çizdi. Johnson'ın ABD ile ilişki konusundaki ısrarcı tavrı, İngiltere'yi bir ABD "uydusuna" dönüştürebileceği endişesini de doğurdu.

Johnson bakanlık dönemi boyunca tartışma yaratan adımlarıyla gündemde kalmayı başardı.

Johnson'ın en büyük gafı, İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in bu ülkeye gazetecileri eğitmek üzere gittiğini söylemesi oldu. İngiliz ve İran çifte vatandaşı olan Ratcliffe'in savunması, bu ülkeye aile ziyareti için gittiği yönünde olsa da Johnson'ın sözleri kadının mahkumiyetine yol açtı.