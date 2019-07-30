İngiliz hasta obezite cerrahisi için KKTC’yi tercih etti

Obezite cerrahisi için KKTC’yi tercih eden İngiliz hasta, 10 günde 10 kilo vererek ülkesine geri döndü. Sağlık turizmine yönelik yatırım ve tanıtım faaliyetlerinin sonucu olarak, başta Güney Kıbrıs olmak üzere 3. Dünya ülkelerinden de gelen hastalar tedavilerini olup ülkelerine dönüyor.

Morbid obez grubunda olan ve uzun bir süredir farklı tedaviler ve diyet uygulamalarına rağmen obezite ile mücadelede yetersiz kalan İngiliz hasta, obezite cerrahisi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tercih etti. Geçirdiği operasyonun ardından 3 gün hastanede gözetim altında tutulan İngiliz hasta, 10. günde gerçekleştirilen kontrol muayenesinin ardından ülkesine geri döndü.

“Obezite cerrahisi öncesi hastalar multidisipliner yaklaşımla değerlendiriliyor”

Obezite cerrahisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Kalbim Arslan, “Obezite cerrahisi hastaları kliniğimize başvurduğu zaman hemen ameliyat kararı vermiyoruz. Öncelikle hastalarımızı endokrin ve psikiyatri anabilim dalları ile beslenme ve diyetetik merkezinin dahil olduğu yaklaşım ile değerlendiriyoruz. Endokrin uzmanımız tarafından şişmanlığın altında yatan hormonal sebepler araştırılırken, beslenme ve diyetetik uzmanlarımız hastanın daha önce almış olduğu diyet programlarına sağladığı uyumu ve bu programların başarısını değerlendiriyor. Psikiyatri uzmanları tarafından ise hastanın bilinçaltında yatan bir gerginlik ve buna bağlı yeme bozukluğu olup olmadığı irdeleniyor” dedi.

Cerrahi işlem öncesi uzmanlar tarafından multidisipliner yaklaşımla değerlendirilen morbid obez sınıfındaki İngiliz hastada yapılan tetkiklerde altta yatan hormonal bir etken bulunmadığını ve bugüne kadar hep başarısızlıkla sonlanan, yeniden denenmesi halinde yine başarılı sonuçlar elde edilemeyeceğine karar verilen diyet programlarının zaman kaybı olarak değerlendirildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kalbim Arslan, hastanın kilo alımının altında yatan ruhsal bir sorun bulunmadığına da kanaat getirdiklerini bu nedenle hasta için ameliyat kararı aldıklarını ifade etti.

İngiliz hasta 10 günde 10 kilo vererek ülkesine geri döndü

Yrd. Doç. Dr. Kalbim Arslan şefliğinde, Prof. Dr. Hakan Erpek ve Prof. Dr. Necdet Özçay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık olarak 2 saat süren tüp mide ameliyatının ardından hastanın, hastane gözetim süreci sonrasında taburcu edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kalbim Arslan, planlanan diyet programı ile hastanın 10. gün sonunda 10 kilo vererek ülkesine dönüş yaptığını kaydetti. Dr. Kalbim; “2 ay sonra kontrol muayenesi için yeniden ülkemize gelecek hastanın kısa bir süre zarfından ideal kilosuna kavuşturulması hedefleniyor” açıklamalarında bulundu. Obezite cerrahisi sonrası ideal kiloya ulaşan hastalarda kilo verme sürecinin durduğunu belirten Dr. Arslan, operasyon sonrası beslenmesine dikkat eden, sağlıklı beslenen, kalori alımını günlük normal sınırlara uygun olarak gerçekleştiren hastaların, fazla kiloların verilmesi ve hastanın ideal kilosuna ulaşmasıyla, kilo verme sürecinin de sona erdiğini, hastanın istese dahi kilo vermeye devam edemeyeceğini belirtti.