İngiliz hemşire AstraZeneca aşısı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

İngiliz hemşire Ellie Peacock, hükümetin 50'li yaşların altında AstraZeneca aşısı yaptırmama tavsiyesinde bulunmasından bir hafta önce, 31 Mart'ta ilk doz aşısını yaptırdı.

Brisbane'de COVID-19 hastalarına bakmakla yükümlü olan Ellie, bu aşıyı yaptırmak zorundaydı ama aşının yan etkisinin hayatını tehlikeye atacağını düşünmemişti.

Aşıdan haftalar sonra baldırında gerginlik ve şiddetli ağrı şikayetiyle çalıştığı hastaneye başvuran Ellie için herhangi bir sağlık sorunun yok denildi. Eve dinlenmesi için gönderilen genç kadın baş ağrıları olduğunu ve nefes alırken zonklamaların hiçbir şekilde geçmediğini ifade etti. Hemşire bunun kan pıhtısı belirtileri olduğunu söylese de ultrasonda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

AKCİĞERİNDE KAN PIHTISI OLUŞTU

İki gün sonra sırt ve kaburga ağrıları şikayetiyle gittiği hastanede çekilen göğüs röntgeninde, zatürre olduğu belirlendi. Peacock tekrar eve gönderildi ancak 11 Mayıs'ta nefes almakta zorlanmaya başladı ve sabah saat 2'de acil servise kaldırıldı. Tekrar yapılan tetkiklerde düşük trombosit sayısı ve sağ akciğerinde üç kan pıhtısı olduğu keşfedildi.