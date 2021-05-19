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  4. İngiliz hemşire AstraZeneca aşısı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

İngiliz hemşire AstraZeneca aşısı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

19.05.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz hemşire Ellie Peacock, AstraZeneca aşısını yaptırdıktan haftalar sonra kan pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde 3 kan pıhtısı oluşan Ellie, kan pıhtılarının aşı ile bağlantılı olduğuna inandığını ve semptomları dikkate almasaydı korkunç şeylerin yaşanabileceğini söyledi. Genç kadın, ''Daima vücudunuzu dinleyin çünkü kimse sizin kadar iyi bilmiyor'' diyerek uyarıda bulundu.

İngiliz hemşire AstraZeneca aşısı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

İngiliz hemşire Ellie Peacock, hükümetin 50'li yaşların altında AstraZeneca aşısı yaptırmama tavsiyesinde bulunmasından bir hafta önce, 31 Mart'ta ilk doz aşısını yaptırdı.

Brisbane'de COVID-19 hastalarına bakmakla yükümlü olan Ellie, bu aşıyı yaptırmak zorundaydı ama aşının yan etkisinin hayatını tehlikeye atacağını düşünmemişti.

Aşıdan haftalar sonra baldırında gerginlik ve şiddetli ağrı şikayetiyle çalıştığı hastaneye başvuran Ellie için herhangi bir sağlık sorunun yok denildi. Eve dinlenmesi için gönderilen genç kadın baş ağrıları olduğunu ve nefes alırken zonklamaların hiçbir şekilde geçmediğini ifade etti. Hemşire bunun kan pıhtısı belirtileri olduğunu söylese de ultrasonda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

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AKCİĞERİNDE KAN PIHTISI OLUŞTU

İki gün sonra sırt ve kaburga ağrıları şikayetiyle gittiği hastanede çekilen göğüs röntgeninde, zatürre olduğu belirlendi. Peacock tekrar eve gönderildi ancak 11 Mayıs'ta nefes almakta zorlanmaya başladı ve sabah saat 2'de acil servise kaldırıldı. Tekrar yapılan tetkiklerde düşük trombosit sayısı ve sağ akciğerinde üç kan pıhtısı olduğu keşfedildi.

Peacock'ın kan pıhtıları ile aşı arasında bir bağlantı olup olmadığını henüz belirlenmedi ancak AstraZeneca aşısı olan hastalarda kan pıhtıları ve düşük trombosit sayılarını içeren vakalar tekrar incelenmeye alındı.

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DÖRT GÜNDE BİR KAN TESTİ YAPTIRACAK

Genç hemşire artık, her dört günde bir kan testi ve yaklaşık altı ay boyunca antibiyotiklerin yanı sıra düzenli BT taramaları yaptırmak zorunda. Ayrıca, kan inceltici ilaç da alması gerekiyor. Genç hemşire, "Bu deneyim korkunç ve atlatması zor oldu ama iyileşiyorum. Şimdi önümüzdeki altı ay boyunca sağlığıma odaklanmam gerek. Daha fazla test yapılmasını istedim aksi takdirde korkunç şeyler olabilirdi. Daima vücudunuzu dinleyin çünkü kimse sizin kadar iyi bilmiyor" diye konuştu.

30 YAŞ ALTINA ALTERNATİF AŞI TAVSİYE EDİLMİŞTİ

AstraZeneca aşısının nadir görülen kan pıhtılaşmasına neden olması sebebiyle aşının yalnızca belirli bir yaşın üzerindeki kişilere yapılmasını tavsiye eden İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) 30 yaşın altındaki kişilere başka alternatif bir aşının uygulanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

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İngiltere Aşı

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